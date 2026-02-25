Pengelolaan Sampah, KLH Anugerahi Kota Bogor Predikat Kota Menuju Bersih

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOTA Bogor meraih predikat kota menuju bersih dari Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Penghargaan kinerja pengelolaan sampah kepada Kabupaten/Kota diberikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Rabu (25/2).
Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang menerima langsung penghargaan itu menyampaikan, Kota Bogor masuk kategori Kota Menuju Bersih bersama 12 Kota dan 22 Kabupaten se-Indonesia.
Perubahan kategori pada Kota/Kabupaten Bersih atau Kotor Tahun 2026 disiapkan dalam rangka persiapan penilaian sejenis Adipura pada tahun berikutnya.
"Namun demikian, penilaian ini hampir setara dengan Piala Adipura yang sudah kita kenal sebelumnya. Hanya Kota Bogor bersama 12 Kota lain yang menerima penghargaan dari 98 Kota se-Indonesia,"ungkap Dedie melalui siaran persnya.
Sebelum penganugerahan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026.
Rakornas ini bertujuan untuk mendorong akselerasi percepatan penyelesaian sampah secara masif dari hulu ke hilir.
Rakor itu mengusung tema 'Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, dalam penanganan darurat sampah di Indonesia sekaligus untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2026.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut, hingga saat ini baru 34 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di Indonesia yang telah meninggalkan praktik open dumping.
Sementara itu, 66 persen TPA lainnya masih perlu bertransformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan, yaitu controlled landfill bahkan sanitary landfill.
Dia menjelaskan, transformasi menuju controlled landfill dan sanitary landfill dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
Selain mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, sistem ini juga memungkinkan pengendalian lindi serta gas metana secara lebih aman dan terukur.(H-2)
