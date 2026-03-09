Respons Teguran KLH, Pramono Tutup Zona 4A TPST Bantargebang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertanggung jawab penuh atas musibah longsor gunungan sampah yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Langkah cepat diambil dengan memprioritaskan penanganan korban dan pembenahan sistem operasional.
Pramono menjelaskan bahwa fokus utama saat ini mencakup tiga poin krusial, penanganan dampak terhadap korban, penataan kembali lokasi yang terdampak longsor, serta evaluasi total terhadap sistem pengelolaan sampah Jakarta agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Sebagai langkah darurat untuk mencegah longsor susulan, operasional di Zona 4A TPST Bantargebang telah dihentikan sementara. Pramono mengungkapkan bahwa aliran sampah dari Jakarta kini mulai dibatasi dan dialihkan ke area yang lebih aman.
“Pengiriman sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang kami minimalkan dan sebagian besar dialihkan ke Zona 3. Kami juga sudah menyiapkan dua titik baru untuk memastikan proses pengelolaan sampah warga Jakarta tetap berjalan tanpa kendala berarti,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/3).
Penanganan insiden ini juga mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup (LH) dilaporkan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Minggu malam (8/3) untuk memastikan prosedur penanganan berjalan sesuai standar keselamatan.
“Tadi malam Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengecek langsung ke lapangan. Pagi ini, saya bersama jajaran di Balai Kota memfinalkan langkah-langkah teknis yang harus segera diselesaikan di lapangan,” lanjutnya.
Insiden longsor di TPST Bantargebang menjadi alarm keras bagi manajemen sampah di ibu kota. Pemprov DKI kini tengah menguji ketahanan zona-zona lain guna menghindari beban berlebih (overcapacity) yang berisiko memicu kejadian serupa.
Meski menyebut peristiwa ini sebagai kejadian yang tidak terduga, Pramono menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Ia memandang insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah di Bantargebang secara permanen.
“Peristiwa ini memang tidak direncanakan. Namun, sudah menjadi kewajiban kami untuk memastikan penanganan korban tuntas, menata kembali area terdampak, dan memperbaiki sistem pengelolaan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya. (Z-10)
Selanjutnya pada pukul 17.50 WIB Tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang teridentifikasi bernama Hardianto dalam kondisi meninggal dunia
Tim SAR kembali temukan dua jasad korban bantar gebang longsor, Jussova Situmorang dan Hardianto. Total 6 meninggal dunia, 1 masih dalam pencarian.
PEMERINTAH Kota Bekasi melakukan evakuasi setelah longsor di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan keprihatinan
Tragedi bantargebang longsor kembali terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Insiden maut ini dinilai bukan sekadar kecelakaan teknis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keheranannya karena para pekerja di TPST Bantar Gebang masih bekerja saat curah hujan tinggi.
Tragedi longsor TPST Bantargebang Maret 2026 menjadi alarm keras. Simak bahaya metode open dumping dan regulasi ketat pemerintah untuk menghapusnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta.
IRAN dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dampak Selat Hormuz ditutup terhadap warga DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program beasiswa luar negeri untuk peserta didik Jakarta menyerupai skema Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 397 lapangan padel yang sedang didalami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat aturan terkait pendirian lapangan padel di kawasan permukiman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved