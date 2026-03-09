5 Korban Longsor TPST Bantargebang masih dalam Pencarian

Korban Longsor TPST Bantargebang masih dalam Pencarian.(Dok. KLH)

PERISTIWA memilukan terjadi di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang (yang digunakan Pemprov DKI Jakarta). Bencana tanah longsor yang terjadi pada Senin (9/3) mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan lima lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengonfirmasi bahwa tim gabungan saat ini tengah bekerja keras di lokasi kejadian, TPST Bantargebang, untuk mencari korban yang diduga tertimbun material longsoran.

Identitas Korban Meninggal Dunia

Berdasarkan data terbaru dari BPBD DKI, empat korban yang dinyatakan meninggal dunia terdiri dari warga setempat dan petugas operasional truk sampah. Berikut identitasnya:

Enda Widayanti (Warga)

Sumine (Warga)

Dedi Sutrisno (Sopir Truk)

Irwan Supriatin (Sopir Truk)

Lima Korban Masih Hilang

Isnawa menjelaskan bahwa proses pencarian difokuskan pada lima individu yang diduga kuat tertimbun material longsor saat kejadian berlangsung. Mereka adalah:

Riki Supriadi (Sopir Truk)

Hardianto (Sopir Truk)

Ato (Warga)

Dofir (Warga)

Mr. X (Satu korban belum teridentifikasi)

Korban Selamat

Meski menelan korban jiwa, empat orang pengemudi truk dilaporkan berhasil menyelamatkan diri dari terjangan longsor. Mereka adalah Budiman, Selamat, Johan, dan Sarifudin. Saat ini, para penyintas tengah mendapatkan penanganan dan pendampingan.

"Tim di lapangan (TPST Bantargebang) masih terus melakukan pencarian dan evakuasi. Kami berupaya semaksimal mungkin agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," tegas Isnawa Adji.

Proses Evakuasi Terkini

BPBD DKI Jakarta bersama unsur petugas penyelamat, aparat keamanan, dan relawan terus mengerahkan berbagai peralatan berat untuk mempercepat proses evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih bersiaga di lokasi mengingat kondisi medan yang cukup berat akibat tumpukan material sampah yang labil. (Z-10)