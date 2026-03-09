5 Korban Longsor TPST Bantargebang masih dalam Pencarian

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERISTIWA memilukan terjadi di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang (yang digunakan Pemprov DKI Jakarta). Bencana tanah longsor yang terjadi pada Senin (9/3) mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan lima lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengonfirmasi bahwa tim gabungan saat ini tengah bekerja keras di lokasi kejadian, TPST Bantargebang, untuk mencari korban yang diduga tertimbun material longsoran.
Berdasarkan data terbaru dari BPBD DKI, empat korban yang dinyatakan meninggal dunia terdiri dari warga setempat dan petugas operasional truk sampah. Berikut identitasnya:
Isnawa menjelaskan bahwa proses pencarian difokuskan pada lima individu yang diduga kuat tertimbun material longsor saat kejadian berlangsung. Mereka adalah:
Meski menelan korban jiwa, empat orang pengemudi truk dilaporkan berhasil menyelamatkan diri dari terjangan longsor. Mereka adalah Budiman, Selamat, Johan, dan Sarifudin. Saat ini, para penyintas tengah mendapatkan penanganan dan pendampingan.
"Tim di lapangan (TPST Bantargebang) masih terus melakukan pencarian dan evakuasi. Kami berupaya semaksimal mungkin agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," tegas Isnawa Adji.
BPBD DKI Jakarta bersama unsur petugas penyelamat, aparat keamanan, dan relawan terus mengerahkan berbagai peralatan berat untuk mempercepat proses evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih bersiaga di lokasi mengingat kondisi medan yang cukup berat akibat tumpukan material sampah yang labil. (Z-10)
Menurut dia, pada sorti pertama dilaksanakan pada pagi hari dengan penyemaian awan dilakukan di wilayah overhead perairan utara Jakarta pada ketinggian 8.000-12.000 kaki.
Berdasarkan laporan move departure BPBD DKI, sorti pertama OMC menggunakan pesawat CASSA 212 A-2105 yang lepas landas dari helipad pada pukul 09.17 WIB.
OMC menjadi salah satu langkah mitigasi nonstruktural Pemprov DKI untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan, terutama di wilayah padat dan rawan.
sebanyak 35 RT di Jakarta masih terendam banjir hingga Rabu (29/1) malam pukul 20.00 WIB.
Dari 677 kasus kebakaran dilaporkan 705 RT dari 678 RW terdampak dengan jumlah sebanyak 2.553 KK dengan 8.074 jiwa.
Upaya pencarian korban longsor tumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, masih terus berlangsung.
Desa Sangiang 1 KK terdampak serta 1 unit rumah rusak berat dengan total kerugian diperkirakan Rp20 juta.
Tragedi kebakaran melanda Gedung Terra Drone di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Peristiwa tersebut menelan 17 korban jiwa yang terjebak
Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, relawan, hingga masyarakat setempat masih menyisir aliran sungai dan kawasan terdampak
Pada hari ketiga setelah penetapan status tanggap darurat bencana di Provinsi Sumatra Utara, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih dinyatakan hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved