Pramono Anung Siapkan Betawi Night Sambut Kunjungan Presiden Kazakhstan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(Antara)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta pada Juni mendatang. Menurut Pramono, acara tersebut akan menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya Betawi di tingkat internasional.

“Pada bulan Juni akan hadir Presiden Kazakhstan, kebetulan tadi saya menerima Dubes Indonesia yang ada di Kazakhstan, mereka mengusulkan ada yang disebut dengan Betawi Night di hadapan pimpinan kita, apakah itu Bapak Presiden, para menteri dan sebagainya, dengan Presiden Kazakhstan,” ujar Pramono di Jakarta Selatan, Senin.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono menegaskan komitmennya menjadikan budaya Betawi sebagai identitas atau “jiwa” bagi ibu kota. Sejak awal masa jabatannya, ia telah mendorong penggunaan busana adat Betawi seperti ujung serong dan kebaya encim dalam berbagai acara resmi, termasuk saat pelantikan pejabat, menggantikan jas atau kebaya formal yang biasa digunakan sebelumnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan budaya Betawi dalam berbagai forum formal maupun kegiatan kebudayaan.

“Berulang kali saya mengatakan dan saya sampaikan juga kepada tokoh-tokoh Betawi, saya ingin tradisi Betawi ini bisa dipanggungkan ke panggung-panggung dunia,” kata Pramono.

Melalui inisiatif ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap budaya Betawi dapat semakin dikenal di kancah global seiring peran Jakarta sebagai kota internasional. (Ant/E-3)