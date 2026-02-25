Adipura Baru hanya Kota Bersih dan Kota Kotor, Walikota Bogor: Ini Alarm Keras

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengubah sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura. Kini hanya ada dua kategori yakni Kota Bersih dan Kota Kotor.
Penerapan sistem.penilaian itu dianggap sebagai sebuah peringatan keras bagi pemerintah daerah.
Seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang menyebutnya alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor. Peringatan keras itu menunjuk pemda agar tidak lagi setengah-setengah dalam menangani persoalan persampahan.
Seperti diketahui, Adipura adalah penghargaan bergengsi dari KLH/BPLH yang diberikan kepada kota/kabupaten di Indonesia atas keberhasilan dalam menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan perkotaan.
Ia menanggapi perubahan sistem ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah pusat dalam mendorong daerah agar lebih serius mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.
“Sekarang tidak ada lagi zona nyaman. Kota yang mampu mengendalikan dan mengelola sampah dengan baik akan disebut Kota Bersih. Sebaliknya, kota yang masih memiliki persoalan pengelolaan sampah akan dikategorikan sebagai Kota Kotor. Ini sangat tegas dan sangat jelas,”kata Dedie dalam siaran persnya, Rabu (25/2).
Penilaian baru yang hanya dua kategori ini, lanjutnya, merupakan cerminan wajah kota di mata nasional.
Sistem penilaian Adipura baru ini akan sangat menitikberatkan pada kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dimulai pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga kondisi tempat pembuangan akhir (TPA).
“Kalau pengelolaan sampahnya masih bermasalah, mau seindah apa pun tamannya, tetap tidak bisa disebut Kota Bersih. Ini pendekatan yang lebih jujur dan objektif,” katanya.
Dalam penanganan sampah, lanjutnya, pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal itu untuk menciptakan sistem persampahan yang berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran warga untuk memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu. Kota Bersih bukan hanya kerja wali kota, tapi kerja bersama".
"Adipura merupakan ukuran nyata apakah sebuah kota benar-benar peduli pada lingkungannya atau tidak,” tutupnya. (H-3)
Imigrasi Bogor bongkar sindikat penipuan 13 WNA Jepang di Sentul City. Gunakan seragam polisi Jepang dan suara radio palsu untuk kuras rekening korban.
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Dampak terparah terjadi di Kampung Babakan Cicarewed, Desa Cijayanti.
INDONESIA kembali kehilangan salah satu sosok teladan moral bangsa. Meriyati Roeslani Hoegeng, yang akrab disapa Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mendiang Kapolri Jendral Hoengeng
Gubernur DKI Pramono Anung hentikan operasional Zona 4A TPST Bantargebang usai longsor. Simak langkah mitigasi dan pengalihan sampah Jakarta terbaru.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menilai kinerja pengelolaan sampah nasional masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah masih menunggu hasil uji laboratorium terkait kandungan pestisida dalam kasus pencemaran Sungai Cisadane.
Menteri LH Hanif Faisol bekukan 80 izin lingkungan tambang batu bara & nikel. Evaluasi menyasar 1.358 unit di 14 provinsi kritis. Simak selengkapnya!
Hingga saat ini baru 34 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di Indonesia yang telah meninggalkan praktik open dumping.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved