Modus Penipuan 13 WNA Jepang di Bogor: Nyamar jadi Polisi dan Tipu Korban via Line

KANTOR Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berhasil membongkar praktik kejahatan siber internasional yang melibatkan 13 Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang di kawasan elit Sentul City, Kabupaten Bogor. Sindikat ini menjalankan aksi penipuan yang sangat terorganisasi dengan menyasar warga negara mereka sendiri di Jepang.
Penangkapan ini dilakukan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Senin (2/3/2026) setelah melakukan pengawasan intensif di beberapa titik di Kecamatan Babakan Madang. Para pelaku diketahui menyewa rumah mewah di Jalan Parahyangan Golf Blok G76-G78 dan Jalan Bukit Golf Hijau Raya Nomor 4 sebagai markas operasional.
Plt Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Brigadir Jenderal Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa sindikat ini bekerja dengan peralatan yang sangat memadai dan terstruktur.
"Dalam operasi ini, petugas kami menemukan perangkat komunikasi dalam jumlah besar, dokumen digital berupa skrip dan manual operasional penipuan, serta seragam kepolisian Jepang," ujar Yuldi dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Bogor, Rabu (4/3/2026) sore.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, berikut adalah rincian modus operandi yang digunakan para pelaku untuk mengelabui korbannya:
Kasus ini menunjukkan tren kejahatan siber lintas negara (transnational crime) yang menjadikan Indonesia sebagai basis operasi karena fasilitas hunian yang mendukung. Imigrasi mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan warga asing di lingkungan sekitar.
Hingga saat ini, ke-13 WNA Jepang tersebut masih dalam proses pemeriksaan mendalam untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Pihak Imigrasi juga berkoordinasi dengan otoritas kepolisian Jepang untuk melakukan verifikasi data para pelaku. (H-3)
