Waspada Jerat Penipuan Online Shop Fiktif yang Mencatut Nama Bea Cukai

Waspadai penipuan online shop fiktif yang mencatut nama Bea Cukai. Kenali modus, ciri-ciri, dan cara melaporkannya agar terhindar dari kerugian.(Bea Cukai )

BEA Cukai tak henti mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan mengatasnamakan instansi ini, khususnya yang menggunakan modus online shop fiktif dan komplotan pelakunya yang berpura-pura menjadi petugas Bea Cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan dalam penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dengan modus online shop fiktif ini, umumnya pelaku menawarkan barang pada media sosial Facebook dan Instagram, dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk memerdaya calon korban. Setelah terjadi transaksi jual-beli, oknum pelaku lainnya menghubungi korban mengaku sebagai petugas Bea Cukai dan menyatakan bahwa barang yang dibeli ilegal. Setelahnya, si pelaku yang mengaku petugas Bea Cukai meminta korban mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi pelaku dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Modus ini mayoritas disertai ancaman penangkapan oleh pihak berwajib, penjara, atau denda dengan nominal yang sangat besar, apabila si korban tidak mentransfer uang. Padahal, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara langsung, terlebih untuk meminta pembayaran melalui transfer pribadi.

"Kami pastikan bahwa petugas Bea Cukai tidak menghubungi pengguna jasa secara langsung, dan seluruh pembayaran resmi terkait kepabeanan menggunakan kode billing yang langsung masuk ke kas negara, tidak pernah melalui rekening pribadi,” tegas Budi.

“Selain itu, kami juga menegaskan bahwa Bea Cukai hanya terlibat dalam pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, tidak mencakupi proses bisnis jual-beli marketplace dalam negeri,” sambungnya.

Salah satu kasus penipuan dengan modus online shop fiktif terjadi pada bulan Maret 2025 dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Kasus tersebut mencuat ketika akun komunitas di media sosial X, yakni "Komunitas MARAH MARAH" menampilkan keluhan seorang member bernama El Leyas yang mengaku menjadi korban penipuan saat berbelanja secara online. Sebagai informasi, Komunitas MARAH MARAH merupakan salah satu komunitas populer di X, dengan lebih dari 984 ribu anggota.

Member bernama el leyas ditengarai tertipu sebesar Rp500.000 setelah melakukan pembelian gamis dari akun Instagram bernama @myeshafashion_. Modus penipuan yang digunakan adalah mengaku sebagai petugas Bea Cukai atas nama “Anita Iskandar” dan menyampaikan bahwa paket ditahan karena pengiriman tidak resmi.

Pelaku meminta korban membayar biaya sebesar Rp275.000 untuk pengurusan cek kuitansi agar paket bisa dikeluarkan. Pelaku juga menggunakan foto profil berpakaian dinas Bea Cukai untuk meyakinkan korban. Setelah uang ditransfer, pelaku tidak lagi merespons dan pesan-pesan sebelumnya dihapus. Korban mengaku kecewa dan marah karena tidak hanya ditipu, tetapi juga merasa Bea Cukai terseret dalam aksi penipuan ini.

Setelah ditelusuri, diketahui bahwa akun Instagram @myeshafashion_ diduga kuat digunakan sebagai bagian dari modus penipuan berkedok online shop. Meskipun menampilkan profil centang biru yang tampak meyakinkan dengan 941 postingan dan 28,5 ribu pengikut, akun ini hanya melayani transaksi melalui WhatsApp tanpa kanal e-commerce resmi, hal ini dikonfirmasi langsung oleh pemilik akun dalam salah satu kolom komentar unggahan.

"Pola ini memperbesar risiko penipuan karena transaksi dilakukan di luar platform yang memiliki sistem perlindungan konsumen, sehingga menyulitkan pelacakan dan pengembalian dana jika terjadi kerugian atau penipuan," sebut Budi.

Ia juga menjelaskan bahwa modus penipuan melalui belanja online merupakan salah satu yang masih sering terjadi dan terus menelan korban, terutama karena banyak masyarakat yang tergiur oleh penawaran harga murah tanpa memeriksa legalitas toko atau kanal transaksi yang digunakan. Sementara itu, modus penipuan dengan mencatut profil pegawai Bea Cukai, seperti penggunaan identitas palsu bernama “Anita Iskandar” lengkap dengan foto berseragam, merupakan upaya manipulatif untuk menimbulkan kesan resmi dan menekan psikologis korban agar mudah percaya dan membayarkan sejumlah uang.

"Modus ini memanfaatkan rendahnya pemahaman publik terhadap prosedur resmi dan berpotensi merusak citra serta kredibilitas institusi," tambahnya.

Menurut data Bea Cukai hingga bulan Juli 2025, pengaduan kasus penipuan menunjukkan tren kenaikan dari sisi jumlah pengaduan yang diterima, yaitu 680 pengaduan atau mengalami kenaikan sebesar 15,8% bila dibandingkan dengan jumlah pengaduan bulan Juni 2025, yaitu sebanyak 587 laporan.

Berikut hal-hal yang harus dilakukan jika menemukan indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai:

Jangan panik dan jangan langsung mentransfer uang. Verifikasi informasi melalui kanal resmi Bea Cukai, seperti Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225, atau media sosial @beacukaiRI. Laporkan ke pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang ada.

“Kami berharap, dengan semakin meningkatnya kewaspadaan masyarakat akan modus dan ciri-ciri penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, jumlah korban dan kerugian dapat diminimalisasi. Tetap waspada, verifikasi setiap informasi, dan jangan ragu untuk melaporkan indikasi penipuan!” tutup Budi. (RO/Z-2)