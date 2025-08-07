Ilustrasi(Golds Gym)

Manajemen Gold's Gym dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas diduga penipuan, penggelapan serta tindak pidana ketenagakerjaan. Pihak pelapor adalah sejumlah pelanggan dan karyawan.

“Yang dilakukan Gold'S Gym ini adalah satu bentuk penipuan karena berdasarkan informasi yang kami ambil lewat klien kami, di Juni 2025, franchise yang disewa untuk di Indonesia lisensinya telah habis," kata kuasa hukum korban, Kurniadi Nur saat ditemui di SPKT Polda Metro Jaya, Rabu.

Kurniadi membeberkan kronologi kejadian berawal saat akhir Juni 2025, manajemen Golds Gym mengumumkan bahwa beberapa cabangnya akan berhenti beroperasi per 30 Juni 2025. Padahal banyak pelanggan atau anggota (member) yang sudah melakukan pembayaran untuk memperpanjang masa keanggotaannya di Gold's Gym.

Baca juga : Kronologi Gold’s Gym Tutup Mendadak, Member dan Staf Rugi hingga Rp7,6 Miliar

"Para anggota yang terkena dampak diarahkan untuk pindah ke cabang lain yang diklaim masih beroperasi. Namun, kenyataannya, banyak dari cabang lain tersebut juga tiba-tiba ditutup bahkan disegel oleh pemilik gedung," katanya.

Penutupan ini juga dilakukan tanpa pemberitahuan yang transparan. Bahkan beberapa cabang disegel oleh pemilik gedung karena perusahaan menunggak biaya sewa.

"Gold's Gym diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap member sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP," katanya.

Baca juga : Mantan Pemain NBA Marcus Morris Ditangkap Terkait Dugaan Cek Kosong di Kasino Las Vegas

Selain itu, Kurniadi menyebutkan para karyawan dan instruktur Gold's Gym juga mengalami nasib serupa.

"Banyak karyawan yang mengeluh belum menerima gaji dan komisi mereka untuk beberapa bulan terakhir, bahkan ada yang menunggak hingga setahun," katanya.

Kurniadi berharap dengan laporan ini, pihak Gold's Gym dapat mengembalikan dana anggota yang dirugikan dan juga pembayaran penuh hak-hak karyawan serta instruktur yang belum dibayarkan gajinya.

"Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani kasus ini, karena kasus ini menyangkut hak masyarakat luas dan kelangsungan hidup para pekerja yang telah dirugikan baik dirugikan secara materil maupun immateril," tandas Kurniadi. (Ant/E-3)