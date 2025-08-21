Rombongan Wartawan dan Humas KLH Dikeroyok saat Sidak ke Pabrik di Serang

Headline
ROMBONGAN wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dikeroyok sekelompok orang saat akan melakukan sidak ke sebuah pabrik di Serang, Banten. Pengeroyokan terjadi saat inspeksi bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH ke PT Genesis Regeneration Smelting di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis, (21/8).
Dalam video yang beredar di kalangan wartawan, terlihat para wartawan dan staf KLH berlarian dikejar sekelompok orang dengan beringas. Para pengeroyok diduga merupakan pihak keamanan pabrik dan ormas yang berada di sana. Bahkan, diduga juga ada oknum anggota Brimob yang terlibat.
Sekretaris Utama (Sestama) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Kamis menjelaskan bahwa PT Genesis Regeneration Smelting saat ini tengah dalam proses penegakan hukum. Namun, terdapat indikasi perusahaan masih melanjutkan kegiatan operasional yang memperlihatkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola lingkungan.
"Insiden bermula setelah rekan-rekan wartawan selesai melakukan doorstop bersama Deputi Gakkum KLH/BPLH Irjen Pol. Rizal Irawan. Sesaat kemudian, pihak penjaga perusahaan memanggil wartawan, yang berujung pada tindakan kekerasan," katanya.
Vivien mengatakan, peristiwa penyerangan itu bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap keamanan individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab, serta menandai sikap yang bertentangan dengan kebebasan pers dan perlindungan profesi jurnalis.
"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan dengan tegas, serta memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam insiden ini," katanya.
