The People’s Cafe tawarkan roti bakar gempal dengan topping beragam.(Istimewa )

KOTA Bandung yang dikenal dengan kuliner kreatif dan gaya hidup santainya ini, makin lengkap dengan kehadiran The People’s Cafe, tempat nongkrong yang membawa cita rasa jajanan khas Indonesia ke suasana mall yang modern dan nyaman. Bukan sekadar tempat makan, The People’s Cafe, yang merupakan bagian dari Ismaya Group, juga menghadirkan pengalaman jajan yang menghidupkan nostalgia, tapi tetap relevan dengan gaya hidup urban Bandung yang dinamis. Bisa dibilang, The People’s Cafe adalah 'tempat jajan versi upgrade'.



"Kalau biasanya kita temui jajanan seperti nasi goreng, kwetiau, mie atau roti bakar di pinggir jalan, di sini semua disajikan dengan sentuhan kekinian, lengkap dengan tempat duduk yang nyaman, desain interior yang hangat dan playlist yang enak didengar. Cocok untuk warga Bandung dan pelancong yang hobi nongkrong sore, meeting santai, atau sekadar ngopi sambil ngemil," ungkap President Director & CFO Ismaya Group, Cendyarani, kemarin.



Menurut Cendyarani, menu di The People’s Cafe pun variatif mulai dari camilan ringan, sampai makanan berat yang mengenyangkan Salah satu yang jadi favorit banyak pengunjung adalah deretan nasi goreng khas The People’s Cafe, yang hadir dalam kolaborasi spesial dengan Ibu Sisca Soewitomo.



Ada Nasi Goreng Kambing ala Bu Sisca dengan aroma rempah yang meresap sempurna ke dalam nasi, disajikan bersama potongan daging kambing empuk yang menggoda.



Lalu ada Nasi Goreng Lidah Bu Sisca, pilihan pas buat yang suka tekstur gurih dan juicy dari lidah sapi yang dimasak dengan cita rasa khas rumahan. Terakhir, ada Nasi Goreng Sei Kecombrang yang unik dan wangi paduan aroma kecombrang yang segar dan daging sei, yang smoky memberikan sensasi rasa baru yang patut dicoba.



"Untuk pencinta jajan Bandung sejati, tentu camilan nggak boleh ketinggalan. The People’s Cafe punya banyak pilihan gurih seperti Tahu Cabai Garam, Cireng Sambal Rujak, sampai Tempe Mendoan yang renyah dan cocok buat ngemil santai. Tidak hanya itu, ada juga pilihan snack manis seperti Pisang Goreng dengan taburan gula halus dan keju, serta Es Pisang Ijo yang segar dan cocok disantap di tengah cuaca Bandung yang sejuk," jelasnya.



Yang bikin makin spesial, kata Cendyarani, kopi dari Djournal Coffee juga tersedia disini, teman terbaik buat ngobrol santai atau nugas sore-sore di sudut kafe yang cozy. Sekarang waktunya kenalan dengan menu yang lagi jadi pembicaraan: Roti Bakar Gempal, atau yang akrab disebut ROBAK! Di Bandung, pilihan roti bakar memang banyak dan beberapa bahkan sudah viral, tapi Roti Bakar Gempal dari The People’s Cafe menawarkan sesuatu yang beda paduan tekstur, topping beragam, dan vibe kafe yang bikin betah.



"ROBAK dibuat dari roti tebal yang lembut, milky, dan buttery, lalu dipanggang hingga crunchy di luar tapi tetap fluffy di dalam. Cocok disantap kapan aja dari sarapan pagi di akhir pekan, camilan sore sambil ngobrol santai, sampai teman malam-malam bareng teh hangat," tandasnya.



Berikut lanjut Cendyarani, pilihan rasa yang wajib dicoba yakni Room Butter, pilihan klasik yang bikin hangat di tengah cuaca Bandung. Aroma butter-nya harum menggoda, teksturnya lumer di mulut, dengan rasa gurih-manis yang pas banget buat dinikmati sambil santai di sore hari. Choco Cheese, manisnya cokelat berpadu dengan gurihnya keju yang lumer jadi comfort snack yang cocok untuk semua umur. Srikaya, rasa nostalgia yang lekat dengan masa kecil. Selai srikaya yang legit dan wangi, sangat pas untuk sarapan ringan atau teman ngobrol bareng sahabat lama.



"Juga ada abon, pilihan savory yang pas buat ganjel perut sebelum makan berat. Abon yang melimpah dan rasa gurihnya cocok banget buat lidah orang Bandung yang doyan eksplor rasa. Smoked Beef, rasa yang lebih bold dan gurih. Potongan smoked beef berpadu dengan saus gurih dan tekstur roti yang crunchy di luar, lembut di dalam," paparnya.



Cendyarani menambahkan, dengan suasana yang ramah, tempat duduk nyaman dan menu yang menggoda, The People’s Cafe jadi destinasi wajib buat warga Bandung yang suka nongkrong, jajan dan ngobrol santai. Karena di sini, jajan itu tidak hanya soal rasa, tapi juga tentang suasana, cerita dan momen kebersamaan yang membuat betah. Ia melihat Bandung sebagai kota dengan energi kreatif yang luar biasa dengan budaya jajan dan nongkrong sudah sangat melekat.



"Kehadiran The People’s Cafe di Bandung adalah bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan tempat makan yang seru, terjangkau, tapi tetap berkualitas. Lewat menu seperti Roti Bakar Gempal dan kolaborasi dengan Bu Sisca, kami ingin menyajikan rasa yang dekat di hati, tapi dengan cara baru yang lebih fun dan relevan," sambungnya. (AN/E-4)