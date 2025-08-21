Dkriuk Didapuk Sebagai Brand Waralaba Terbaik

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DALAM ajang bergengsi Asia Excellence Franchise Winner Choice Award 2024, Dkriuk resmi dinobatkan sebagai penerima penghargaan
untuk kategori waralaba terbaik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Dkriuk dalam menghadirkan model bisnis yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di industri makanan cepat saji.
Diselenggarakan oleh Indonesia Award Magazine dan dipublikasikan secara luas oleh Asia Award Media, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan waralaba yang dinilai menunjukkan keunggulan dalam berbagai aspek mulai dari inovasi, layanan pelanggan, pertumbuhan bisnis, hingga dampak positif pada industri dan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi validasi atas dedikasi kami dalam membangun sistem kemitraan yang saling menguntungkan dan terus berinovasi menghadirkan produk-produk yang relevan dengan selera pasar. Kami ingin menjadi brand yang tidak hanya tumbuh, tapi juga bertumbuh bersama mitra,” ungkap Business & Partnership Manager Dkriuk, Firdaus Kamis (21/8).
Menurut Firdaus, inovasi Dkriuk selama periode 2023–2024, menunjukkan pertumbuhan signifikan melalui perluasan outlet kemitraan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan ini ditopang oleh sejumlah faktor utama yang juga menjadi poin penilaian dalam penghargaan ini, yakni:
- model kemitraan tanpa biaya royalti, yang memberikan 100% keuntungan bagi mitra.
- dukungan manajemen yang solid, melalui pelatihan intensif dan monitoring berkelanjutan untuk menjaga standar kualitas di seluruh outlet.
- pengembangan sistem stokis di tingkat area dan regional guna memudahkan distribusi bahan baku dan efisiensi operasional.
- inovasi menu dan diferensiasi produk, yang terus dikembangkan untuk menjawab selera pasar yang dinamis.
- pendekatan digital yang progresif, melalui promosi aktif dan kolaborasi dengan influencer untuk menarik perhatian publik dan calon mitra.
"Salah satu mitra Dkriuk di wilayah Jakarta Timur menyampaikan apresiasinya, bahwa sistem kemitraan Dkriuk benar-benar terbukti. Bukan hanya dari segi profit, tapi juga dari support tim pusat yang responsif dan peduli terhadap pertumbuhan outlet kami," sambungnya.
Dkriuk lanjut Firdaus, tidak berhenti pada pencapaian ini. Ke depan, perusahaan menargetkan penguatan infrastruktur bisnis waralaba dengan fokus pada, perluasan kemitraan strategis di kota-kota potensial tanpa biaya royalti, ekspansi outlet secara nasional dengan penguatan sistem distribusi regional, inovasi menu rutin sebagai pembeda utama di pasar kompetitif, peningkatan kualitas pelatihan dan sistem monitoring mitra dan penerapan sistem manajemen kemitraan berbasis data dan teknologi.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Dkriuk akan terus bertransformasi dan menciptakan peluang-peluang baru dalam ekosistem waralaba kuliner di Asia," sambungnya. (E-2)
