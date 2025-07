Cinta Laura Mengaku Kesulitan Bangun Karakter Jessica di Film Agen +62

Cinta Laura(Instagram @claurakiehl)

AKTRIS Cinta Laura Kiehl bermain di film komedi aksi terbaru berjudul Agen +62, yang akan segera tayang di bioskop Tanah Air pada 3 Juli mendatang. Cinta memerankan karakter Jessica.

Karakter Jessica dikenal sebagai sosok perempuan yang terlihat percaya diri dan dilihat oleh orang lain sebagai sosok wanita yang cantik dan sempurna. Tetapi di balik itu, Jessica merupakan sosok yang kesepian dan sangat tidak yakin dengan dirinya sendiri.

Jessica juga merupakan seorang perempuan yang menjadi kekasih simpanan dari salah seorang pejabat yang akan maju pemilihan kepala daerah yang terindikasi terlibat dalam sebuah sindikat besar dan Jessica juga terindikasi terlibat. Selain itu, ia juga memiliki usaha salon kecantikan.

Baca juga : Akan Tayang Mulai 3 Juli, Film Agen +62 Angkat Isu Judol

Bangun Karakter

Ketika Cinta berusaha membangun karakter Jessica, Cinta merasa prosesnya sangat sulit.

"Karena walaupun mungkin di layar kaca kalian melihatnya Jessica itu cegil dan gila kekuasaan, backstory untuk bisa membuat Jessica seperti itu tidak mudah untuk dibangun," ucap Cinta, saat konferensi pers film Agen +62, di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (1/7).

Baca juga : Rieke Diah Pitaloka Kembali ke Layar Lebar Setelah 17 Tahun, Bintangi Film Agen +62

"Karena aku percaya setiap orang yang mungkin ingin terlihat sempurna di luar dan memiliki kekuasaan yang luar biasa, biasanya adalah orang-orang yang merasa sangat kesepian, dan orang-orang yang mungkin merasa perlu untuk membuktikan dirinya sendiri kepada dunia agar dianggap. And I think that's Jessica," sambungnya.

Meski terlihat percaya diri dan sempurna, tetapi di balik itu, Jessica ialah wanita yang kesepian dan sangat tidak yakin dengan dirinya sendiri.

"Oleh karena itu, dia harus membangun topeng-topeng agar orang-orang di sekitarnya, agar di mata publik dia terlihat baik-baik saja dan terlihat seakan dia mampu untuk menguasai dan mengontrol segala hal yang ada di sekitarnya. But what I think is so beautiful about this movie is jarang mungkin saat kita masih kecil dulu, film-film yang menggambarkan atau menonjolkan orang-orang yang tidak sempurna," jelas Cinta.

"Biasanya yang jadi hero itu ganteng, cantik, pinter, kece, dan lain sebagainya. Tapi yang aku sangat-sangat cintai dari film ini adalah film Agen +62 menunjukkan bahwa bukan orang yang sempurna, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling apapun yang sebenarnya menjadi hero atau pahlawan," sambungnya.

Melainkan setiap orang, lanjut Cinta, memiliki kekuatan dalam dirinya untuk memperjuangkan keadilan agar menjadi pahlawan bagi komunitas dan negara.

Film Agen +62, yang merupakan persembahan dari Wahana Kreatif Nusantara bekerja sama dengan PK Films, menangkap realitas maraknya korban judol (judi online) bahkan di lingkungan keluarga.

Film yang disutradarai oleh Dinna Jasanti dan diproduseri oleh Sigit Pratama, Orchida Ramadhania, dan Gina S. Noer ini dibintangi oleh Keanu AGL, Cinta Laura Kiehl, Rieke Diah Pitaloka, Chandra Satria, Totos Rasiti, Olga Lydia, dan Fadil Jaidi. (Z-1)