Rayakan Momen Pernikahan Impian Anda dengan Penawaran Istimewa di ARYADUTA Suites Semanggi

Pameran pernikahan Vow and Forever Vol.2.(Dok. Aryaduta Suites Semanggi)

ARYADUTA Suites Semanggi kembali menghadirkan rangkaian promo pernikahan eksklusif bertajuk Vow and Forever Vol.2, sebuah perayaan cinta yang dirancang untuk pasangan yang ingin menjadikan hari istimewa mereka tak terlupakan.

Melalui program ini, ARYADUTA Suites Semanggi menawarkan dua pilihan paket pernikahan: Mahligai, Lestari, serta paket engagement bertajuk Seize the Moment. Masing-masing paket dirancang dengan detail elegan, intimate, dan pelayanan khas Aryaduta yang penuh kehangatan.

Khusus untuk Vow and Forever Vol.2, dapatkan penawaran spesial selama periode 8 Agustus hingga 9 September 2025 (8.8 – 9.9). Setiap pemesanan yang terkonfirmasi pada periode ini akan mendapatkan kesempatan menikmati “Couple Romantic Dinner” di hari istimewa anda.

Pilihan lokasi untuk perayaan anda, akan menambah suasana hangat namun tetap meriah di Porta Venezia Restaurant, hingga kemewahan privat di Penthouse ARYADUTA Suites Semanggi yang berada di lantai 57 dengan pemandangan kota Jakarta yang memukau.

“Vow and Forever Vol.2 bukan sekadar promo pernikahan, tetapi sebuah pengalaman yang dirancang untuk mengabadikan momen sakral Anda dalam balutan kemewahan, kenyamanan, dan sentuhan personal,” ujar Dina Servita, Marketing & Communication ARYADUTA Suites Semanggi. “Kami ingin setiap pasangan yang memilih Aryaduta, merasakan keindahan dan kebahagiaan di setiap detiknya.”

Bagi pasangan yang tengah merencanakan pernikahan atau acara pertunangan, inilah saat terbaik untuk mewujudkan momen impian bersama ARYADUTA Suites Semanggi.