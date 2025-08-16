Promo Pernikahan “Vow & Forever” Aryaduta Lippo Village, Hadirkan Paket Lengkap & Wedding Open House 2025

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ARYADUTA Lippo Village menghadirkan promo pernikahan “Vow & Forever” yang berlangsung pada 8 Agustus–9 September 2025. Penawaran ini mencakup berbagai paket, mulai dari lamaran, prosesi siraman, sesi prewedding, hingga after party. Setiap paket dilengkapi fasilitas premium, hidangan spesial racikan Chef, serta keuntungan eksklusif seperti free stall, romantic dinner, atau menginap gratis 1 malam untuk perayaan ulang tahun pernikahan pertama.
Sebagai bagian dari rangkaian ini, ARYADUTA Lippo Village mengadakan Wedding Open House pada 23–24 Agustus 2025 di The Gardenia, Aryaduta Lippo Village. Acara ini akan dihadiri oleh sebelas vendor pernikahan ternama: Tata Planner, Cindy Bridal, Monica Bridal, Nyonyoh Bridal House, Flora’s Bridal, Derli Make Up Artist, Neng Mahmuroh Make Up Artist & Wedding Gallery, Ai Chen Bridal Make Up & Wedding Gallery, Royalty Cake, Candyit Photohouse dan Kanagrafi.
Selama acara berlangsung, pengunjung dapat menikmati free stall dan diskon hingga 10% untuk paket pernikahan tertentu, serta kesempatan berkonsultasi langsung dengan tim profesional ARYADUTA dan para vendor.
"Melalui Vow & Forever, kami ingin memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk merencanakan pernikahan impian mereka, dengan pilihan yang fleksibel, benefit menarik, dan dukungan vendor terpercaya," ujar Sumiyati, Executive Assistant Manager ARYADUTA Lippo Village.
Informasi lebih lanjut mengenai Vow & Forever Wedding Offers dan acara Wedding Open House dapat diakses melalui website resmi aryaduta.com atau akun Instagram resmi @aryadutalippovillage. (RO/Z-2)
ARYADUTA Lippo Village kembali menghadirkan inovasi dalam dunia hospitality dengan meluncurkan program terbaru bertajuk “PESTARIA”,
Dengan fasilitas lengkap dan suasana resort yang menenangkan, Aryaduta adalah pilihan ideal untuk liburan, bisnis, maupun acara keluarga.
Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ARYADUTA Lippo Village menghadirkan program Blissful Ramadan, sebuah rangkaian penawaran eksklusif
"Vow & Forever – Exclusive Wedding Showcase 2025", sebuah pameran pernikahan eksklusif yang akan diselenggarakan pada 22-23 Februari 2025 di ARYADUTA Lippo Village
Zumba Colorful terus diadakan setiap Selasa pukul 08.30 WIB di Aryaduta Lippo Village dan Country Club.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved