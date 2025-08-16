Promo Pernikahan “Vow & Forever” Aryaduta Lippo Village, Hadirkan Paket Lengkap & Wedding Open House 2025

Aryaduta Lippo Village gelar promo pernikahan “Vow & Forever” 8 Agustus-9 September 2025, lengkap dengan paket spesial dan Wedding Open House 23-24 Agustus.(Aryaduta Lippo Village)

ARYADUTA Lippo Village menghadirkan promo pernikahan “Vow & Forever” yang berlangsung pada 8 Agustus–9 September 2025. Penawaran ini mencakup berbagai paket, mulai dari lamaran, prosesi siraman, sesi prewedding, hingga after party. Setiap paket dilengkapi fasilitas premium, hidangan spesial racikan Chef, serta keuntungan eksklusif seperti free stall, romantic dinner, atau menginap gratis 1 malam untuk perayaan ulang tahun pernikahan pertama.

Sebagai bagian dari rangkaian ini, ARYADUTA Lippo Village mengadakan Wedding Open House pada 23–24 Agustus 2025 di The Gardenia, Aryaduta Lippo Village. Acara ini akan dihadiri oleh sebelas vendor pernikahan ternama: Tata Planner, Cindy Bridal, Monica Bridal, Nyonyoh Bridal House, Flora’s Bridal, Derli Make Up Artist, Neng Mahmuroh Make Up Artist & Wedding Gallery, Ai Chen Bridal Make Up & Wedding Gallery, Royalty Cake, Candyit Photohouse dan Kanagrafi.

Selama acara berlangsung, pengunjung dapat menikmati free stall dan diskon hingga 10% untuk paket pernikahan tertentu, serta kesempatan berkonsultasi langsung dengan tim profesional ARYADUTA dan para vendor.

"Melalui Vow & Forever, kami ingin memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk merencanakan pernikahan impian mereka, dengan pilihan yang fleksibel, benefit menarik, dan dukungan vendor terpercaya," ujar Sumiyati, Executive Assistant Manager ARYADUTA Lippo Village.

Informasi lebih lanjut mengenai Vow & Forever Wedding Offers dan acara Wedding Open House dapat diakses melalui website resmi aryaduta.com atau akun Instagram resmi @aryadutalippovillage.