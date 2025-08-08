Aryaduta Bali Hadirkan "Vow and Forever" Paket Pernikahan Eksklusif dan Mewah

ARYADUTA Bali luncurkan kembali kampanye pernikahannya yang bertajuk “Vow and Forever”(Doc ARYADUTA Bali)

ARYADUTA Bali dengan bangga meluncurkan kembali kampanye pernikahannya yang bertajuk “Vow and Forever,” sebuah perayaan cinta yang abadi, memadukan tradisi, keanggunan, dan pengalaman yang bermakna.

Mulai Agustus ini, Vow and Forever akan memperkenalkan paket pernikahan khas ARYADUTA, yaitu Mahligai dan Lestari, serta paket pertunangan Promise in Paradise, paket foto pra-wedding Golden Hour, dan paket pesta setelah resepsi After-Party.

Sebagai bagian dari perayaan peluncuran kembali ini, pasangan yang melakukan pemesanan antara tanggal 8 Agustus hingga 9 September 2025 akan mendapatkan keuntungan eksklusif sebagai berikut:

Diskon 8% untuk paket Mahligai, Lestari, dan Promise in Paradise

Gratis sesi foto pra-wedding selama 1 hari di lokasi-lokasi indah ARYADUTA Bali

Menginap selama dua malam di Premier Room dengan dekorasi bulan madu pada peringatan ulang tahun pernikahan pertama

Dirancang untuk perayaan mewah dan elegan, paket Mahligai cocok untuk "cinta yang layak dirayakan secara megah."

Paket ini mencakup menginap dua malam di kamar Premier untuk pasangan, penggunaan eksklusif area upacara dan resepsi pernikahan, dekorasi resepsi, 100 kursi Tiffany berwarna emas, serta pilihan menu buffet Asia atau Barat untuk 100 tamu.

Paket ini juga sudah termasuk sesi pencicipan makanan dan pijat Bali selama 90 menit untuk pasangan. Harga: IDR 85.000.000 net untuk 100 orang.

Paket Lestari merayakan "upacara yang berakar pada tradisi untuk cinta yang abadi." Cocok untuk pernikahan intim yang sarat budaya, paket ini mencakup menginap dua malam di kamar Premier, dekorasi resepsi tradisional nan elegan, 50 kursi Tiffany emas, dan buffet untuk 50 tamu.

Termasuk juga sesi pencicipan makanan dan satu pijat Bali selama 90 menit. Disusun dengan penuh perhatian untuk menghormati keindahan warisan budaya dan kebersamaan. Harga: IDR 50.000.000 net untuk 50 orang.

Untuk pasangan yang ingin mengabadikan kisah cinta sebelum hari pernikahan, paket pra-wedding Golden Hour menawarkan pengalaman fotografi yang menawan "di bawah langit emas Bali yang memukau."

Paket ini mencakup akses lokasi seharian penuh, upgrade gratis ke kamar Premier, sesi foto profesional selama dua jam, hingga 40 foto yang telah diedit, dan makan malam romantis diterangi cahaya lilin untuk berdua. Harga: IDR 10.000.000 net per paket.

Rayakan momen pertunangan Anda dengan paket Promise in Paradise, yang dirancang "untuk momen 'ya' sekali seumur hidup di surga tropis."

Termasuk sewa tempat pribadi selama enam jam, dekorasi romantis bertema pertunangan, buffet untuk 25 tamu, sistem suara, pencahayaan ambient, dan satu kamar VIP gratis untuk persiapan. Tamu tambahan dikenakan biaya IDR 400.000 per orang. Harga: IDR 16.000.000 net untuk 25 orang.

Akhiri hari pernikahan Anda dengan meriah melalui paket After Party. Dirancang untuk minimum 25 orang, pesta di rooftop ini mencakup bar terbuka dengan canapés, bir lokal, koktail pilihan, soda, dan jus, serta penampilan DJ live.

Semua berlangsung dengan latar belakang pemandangan cakrawala Bali di Rooftop Pool & Bar ARYADUTA. Paket tersedia untuk durasi:

1 jam (IDR 15.000.000 net)

2 jam (IDR 24.000.000 net)

3 jam (IDR 28.500.000 net)

“Dengan peluncuran kembali ini, kami mengundang lebih banyak pasangan untuk memulai perjalanan selamanya bersama kami, mulai dari ‘Ya’ hingga ‘Saya bersedia’ dan seterusnya. Dengan paket yang dikurasi dan sentuhan penuh makna, kami pastikan setiap perayaan menjadi unik dan tak terlupakan,” ujar RM Rendy Prapanca, General Manager ARYADUTA Bali.

ARYADUTA Bali menawarkan berbagai pilihan lokasi menawan untuk mewujudkan visi pernikahan Anda. Heaven Chapel adalah lokasi ideal untuk upacara indoor yang romantis dengan arsitektur elegan dan suasana tenang, menciptakan momen tukar janji yang penuh kenangan.

Tak jauh dari kapel, terdapat taman yang indah untuk upacara dan makan malam resepsi, memungkinkan Anda menikmati keindahan alam Bali. Kami juga menyediakan lokasi tepi pantai yang menawan untuk pernikahan intim, sempurna bagi pasangan yang mendambakan upacara di pinggir laut.

Untuk perayaan yang lebih besar, Grand Ballroom kami mampu menampung hingga 300 tamu dengan pengaturan meja bundar. Ruang serbaguna ini dapat disesuaikan dengan tema dan gaya pernikahan Anda, memastikan suasana sempurna di hari istimewa Anda. (Adv)