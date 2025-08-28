Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Aksi Buruh di Gedung Sate Berjalan Aman

Sugeng Sumariyadi
28/8/2025 19:47
Aksi Buruh di Gedung Sate Berjalan Aman
Sejumlah buruh melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang Gedung Sate di Bandung.(MI/SUMARIYADI)

AKSI buruh Jawa Barat digelar di depan Gedung Sate, Kamis (28/8). Aksi berlangsung damai dan berakhir tanpa kericuhan.

Ratusan buruh dari sejumlah organisasi datang ke lokasi. Beberapa mobil dilengkapi pelantang digunakan sejumlah perwakilan buruh untuk melakukan orasi.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana menyatakan aksi di Jawa Barat menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.

Baca juga : Jejak Kemerdekaan: 4 Situs Bersejarah Indonesia yang Wajib Dikunjungi Saat 17 Agustus

"Kami juga mendesak reformasi pajak perburuhan. Caranya dengan menaikkan Penghasilan tidak Kena Pajak menjadi Rp7,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp4,9 juta. Kami juga menuntut penghapus pajak pesangon, THR, JHT dan diskriminasi pajak perempuan menikah," tandasnya.

Dadang menambahkan, buruh juga menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Tuntutan lain ialah  pemberantasan korupsi.

"Khusus di Jawa Barat, kami meminta kenaikan UMK sebesar 8,5% hingga 10,5%," tandasnya.

Baca juga : Tak Ikut Bobotoh Konvoi Persib Juara ke Gedung Sate, Farhan dan Erwin Pantau Situasi dari CCTV di BCC

Menyikapi isu terkini soal kenaikan tunjangan anggota DPR RI, buruh juga menyatakan kecewa. “Di tengah penderitaan rakyat dengan banyaknya PHK, DPR mengesahkan kenaikan tunjangan. Ini sangat mengenaskan," tegas Dadan.

Aksi buruh di Gedung Sate diikuti perwakilan buruh dari Purwakarta, Subang, Cirebon, Majalengka, Bandung Raya, dan Cianjur. Perwakilan buruh lain dari Bekasi, Karawang, Bogor, dan Depok, mendukung aksi di Jakarta.

Pengamanan ketat selama aksi dilakukan Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. Sebanyak 1.030 personel gabungan diturunkan ke lokasi.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved