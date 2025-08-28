Keselamatan Karyawan Jadi Prioritas, PNM Kota Bandung Gelar Pelatihan Safety Riding

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KESELAMATAN karyawan menjadi perhatian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Bandung. Salah satunya terhadap account officer (AO) Mekaar, yang bertugas di lapangan.
"Karena itu, kami menggelar acara Knowledge Sharing Safety Riding bersama Kepolisian dan Jasa Marga sebagai pemateri. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk mendukung keselamatan karyawan, khususnya untuk AO Mekaar yang bekerja di lapangan," ungkap Pimpinan Cabang PNM Bandung, Neneng Yani Andriani, Kamis (28/9).
Sebanyak 1.500 AO Mekaar mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hotel Harris Citilink Bandung. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Kota Bandung tercatat sebagai salah satu kota dengan angka kecelakaan motor tertinggi di Indonesia. Kepolisian mencatat lebih dari 60% kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor.
"Keselamatan berkendara menjadi sangat penting, terlebih bagi AO Mekaar yang memiliki mobilitas tinggi di lapangan untuk memberikan layanan kepada nasabah. PNM dengan semangat peduli dan menginspirasi, berkomitmen untuk memastikan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan dinas para AO, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan," tambah Neneng.
Kewajiban bersama
Dia mengungkapkan melalui kegiatan ini, PNM berharap AO Mekaar bisa menjadi role model keselamatan berkendara bagi masyarakat sekitar. Mereka dapat dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dalam setiap perjalanan mereka.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan komitmen para AO Mekaar yang begitu aktif dalam mengikuti kegiatan Safety Riding ini. Semangat mereka untuk terus belajar dan mengutamakan keselamatan di jalan raya adalah contoh nyata bahwa keselamatan itu adalah prioritas," tambahnya.
PNM percaya bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga kewajiban bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.
Neneng menegaskan, PNM optimistis bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi keselamatan para karyawan di lapangan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkendara yang aman, PNM berharap dapat mengurangi potensi kecelakaan.
PNM juga memastikan bahwa setiap AO Mekaar bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman. "Dengan semangat peduli dan menginspirasi, PNM berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada karyawan agar dapat memberikan layanan terbaik kepada nasabah, tanpa mengabaikan keselamatan mereka," tandasnya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved