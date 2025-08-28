Keselamatan Karyawan Jadi Prioritas, PNM Kota Bandung Gelar Pelatihan Safety Riding

PNM Kota Bandung menggelar pelatihan Safety Riding untuk para karyawannya yang bertugas di lapangan.(DOK/PNM BANDUNG)

KESELAMATAN karyawan menjadi perhatian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Bandung. Salah satunya terhadap account officer (AO) Mekaar, yang bertugas di lapangan.

"Karena itu, kami menggelar acara Knowledge Sharing Safety Riding bersama Kepolisian dan Jasa Marga sebagai pemateri. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk mendukung keselamatan karyawan, khususnya untuk AO Mekaar yang bekerja di lapangan," ungkap Pimpinan Cabang PNM Bandung, Neneng Yani Andriani, Kamis (28/9).

Sebanyak 1.500 AO Mekaar mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hotel Harris Citilink Bandung. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.

Kota Bandung tercatat sebagai salah satu kota dengan angka kecelakaan motor tertinggi di Indonesia. Kepolisian mencatat lebih dari 60% kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor.

"Keselamatan berkendara menjadi sangat penting, terlebih bagi AO Mekaar yang memiliki mobilitas tinggi di lapangan untuk memberikan layanan kepada nasabah. PNM dengan semangat peduli dan menginspirasi, berkomitmen untuk memastikan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan dinas para AO, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan," tambah Neneng.



Kewajiban bersama

Dia mengungkapkan melalui kegiatan ini, PNM berharap AO Mekaar bisa menjadi role model keselamatan berkendara bagi masyarakat sekitar. Mereka dapat dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dalam setiap perjalanan mereka.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan komitmen para AO Mekaar yang begitu aktif dalam mengikuti kegiatan Safety Riding ini. Semangat mereka untuk terus belajar dan mengutamakan keselamatan di jalan raya adalah contoh nyata bahwa keselamatan itu adalah prioritas," tambahnya.

PNM percaya bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga kewajiban bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Neneng menegaskan, PNM optimistis bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi keselamatan para karyawan di lapangan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkendara yang aman, PNM berharap dapat mengurangi potensi kecelakaan.

PNM juga memastikan bahwa setiap AO Mekaar bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman. "Dengan semangat peduli dan menginspirasi, PNM berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada karyawan agar dapat memberikan layanan terbaik kepada nasabah, tanpa mengabaikan keselamatan mereka," tandasnya.