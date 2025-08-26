Fox Lite Hotel Majalaya Hadirkan Sweetember, September Penuh Ceria

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEPTEMBER kali ini, FOX LITE Hotel Majalaya menghadirkan sesuatu yang istimewa dengan tema “Sweetember”.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
Promo Kamar
September Ceria nikmati harga spesial Rp600.000 nett untuk menginap di FOX LITE Hotel Majalaya, lengkap dengan FREE upgrade ke Deluxe Room dan ekslusif merchandise.
“Kami ingin membuat September ini benar-benar istimewa untuk para tamu. Lewat promo ini, kami berharap semua tamu bisa merasakan pengalaman menginap yang nyaman dan menyenangkan,” ujar Lily Siwu,
General Manager FOX LITE Hotel Majalaya.
Buat Anda yang suka kuliner, jangan lewatkan “Brew & Bite” hanya Rp77.000 nett. Nikmati sajian Coffee dan camilan lezat khas The Café By FOX.
“Kami memilih menu yang simple tapi penuh rasa, cocok buat Anda yang mau quality time sambil ngemil santai,” sambung Dadan Ginanjar, Executive Chef FOX LITE Hotel Majalaya.
Aktivitas Seru di Sweetember
Bukan cuma promo, FOX LITE Hotel Majalaya juga menyiapkan rangkaian kegiatan yang bikin bulan ini semakin berwarna. Di antaranya Poundfit Class, seru-seruan olahraga bareng komunitas olahraga lokal agar tubuh tetap bugar dan happy.
Untuk anak anak juga digelar Little Chef Kids Cooking Class. Program ini membuat si kecil jadi chef sehari. Cukup dengan Rp100.000 per anak, mereka bisa belajar masak, dapat pengalaman seru, dan berenang gratis.
Jika Anda ingin tahu rahasia kebersihan hotel berbintang, ikuti workshop seru ini ‘’Workshop Housekeeping in Action’’.
“Sweetember ini kami rancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan, bukan cuma menginap, tapi juga bersenang-senang bareng keluarga dan teman serta bisa menambah ilmu dengan orang yang ahli di bidangnya,”
jelas Tedi Andika Ruslan, Marketing & Brand Manager FOX LITE Hotel Majalaya.
Sementara Fakid Adiyasa, Asisten Executive Housekeeper menegaskan lewat workshop, pihaknya ingin berbagi ilmu soal pengetahuan dasar Housekeeping.
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Hasil pantauan di Pasar Cibadak, harga beras relatif masih cukup stabil. Harganya berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram untuk beras jenis medium.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Pencocokan lahan yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu mendapat penolakan warga atau pihak termohon
Pemerintah daerah harus menghindari korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pos Indonesia menjadikan HUT kali ini sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan melahirkan karya terbaik.
SELAIN Sesar Lembang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, (Jabar) adanya sumber gempa lain.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi rupanya gentar saat digugat oleh delapan organisasi sekolah swasta terkait jumlah siswa maksimal dalam rombongan belajar (rombel).
Walhi Jabar berpendapat bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara menyeluruh dan cendrung menyasar pedagang kecil.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
