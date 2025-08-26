Fox Lite Hotel Majalaya Hadirkan Sweetember, September Penuh Ceria

Promo Sweetember digelar Fox Lite Majalaya Hotel selama September 2025(DOK/FOX Lite Majalaya Hotel)

SEPTEMBER kali ini, FOX LITE Hotel Majalaya menghadirkan sesuatu yang istimewa dengan tema “Sweetember”.

Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!



Promo Kamar

September Ceria nikmati harga spesial Rp600.000 nett untuk menginap di FOX LITE Hotel Majalaya, lengkap dengan FREE upgrade ke Deluxe Room dan ekslusif merchandise.

“Kami ingin membuat September ini benar-benar istimewa untuk para tamu. Lewat promo ini, kami berharap semua tamu bisa merasakan pengalaman menginap yang nyaman dan menyenangkan,” ujar Lily Siwu,

General Manager FOX LITE Hotel Majalaya.

Buat Anda yang suka kuliner, jangan lewatkan “Brew & Bite” hanya Rp77.000 nett. Nikmati sajian Coffee dan camilan lezat khas The Café By FOX.

“Kami memilih menu yang simple tapi penuh rasa, cocok buat Anda yang mau quality time sambil ngemil santai,” sambung Dadan Ginanjar, Executive Chef FOX LITE Hotel Majalaya.



Aktivitas Seru di Sweetember



Bukan cuma promo, FOX LITE Hotel Majalaya juga menyiapkan rangkaian kegiatan yang bikin bulan ini semakin berwarna. Di antaranya Poundfit Class, seru-seruan olahraga bareng komunitas olahraga lokal agar tubuh tetap bugar dan happy.

Untuk anak anak juga digelar Little Chef Kids Cooking Class. Program ini membuat si kecil jadi chef sehari. Cukup dengan Rp100.000 per anak, mereka bisa belajar masak, dapat pengalaman seru, dan berenang gratis.

Jika Anda ingin tahu rahasia kebersihan hotel berbintang, ikuti workshop seru ini ‘’Workshop Housekeeping in Action’’.

“Sweetember ini kami rancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan, bukan cuma menginap, tapi juga bersenang-senang bareng keluarga dan teman serta bisa menambah ilmu dengan orang yang ahli di bidangnya,”

jelas Tedi Andika Ruslan, Marketing & Brand Manager FOX LITE Hotel Majalaya.

Sementara Fakid Adiyasa, Asisten Executive Housekeeper menegaskan lewat workshop, pihaknya ingin berbagi ilmu soal pengetahuan dasar Housekeeping.