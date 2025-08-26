Macan Tutul Terjebak di Balai Desa di Kuningan

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan informasi yang dapat dihimpun, Faisal, seorang perangkat desa, mengaku mendengar suara yang mencurigakan dari ruangan yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan kursi-kursi di balai desa tersebut.
“Waktu itu saya mau bersih-bersih. Kok, ada suara yang mencurigakan dari dalam gudang,” tutur Faisal, Selasa (26/8) sekitar pukul 08.00 WIB.
Akhirnya ia pun membuka kunci gudang dan kaget melihat macan tutul ada di dalam gudang. “Mungkin dia kaget, saya juga kaget,” tutur Faisal.
Faisal pun mengaku langsung menghubungi perangkat daerah dan instansi terkait lainnya untuk evakuasi macan tutul ini. Diduga, keberadaan macan tutul tersebut sudah sejak kemarin namun baru diketahui hari ini. Macan tutul diduga masuk melalui ruang kosong antara tembok dan atap di balai desa tersebut.
Kapolres Kuningan, AKB M. Ali Akbar menjelaskan pihaknya menurunkan petugas untuk berjaga-jaga di sekitar Balai Desa.
“Kami berupaya untuk mensterilkan balai desa agar upaya evakuasi berjalan lancar,” tutur Akbar.
Dijelaskan Akbar pihaknya masih menunggu kedatangan tim ahli dari BKPSDA Jawa Barat yang rencananya akan membawa alat bius untuk memudahkan evakuasi macan tutul tersebut.
Keberadaan macan tutul yang terjebak di Balai Desa Kutamandarakan menarik minat warga untuk melihat langsung keberadaan hewan yang dilindungi tersebut. “Penasaran aja, pengen lihat langsung,” tutur Nurhaeni, warga setempat. Ia berencana mengunggah kejadian tersebut ke media sosial miliknya. (UL/E-4)
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Hasil pantauan di Pasar Cibadak, harga beras relatif masih cukup stabil. Harganya berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram untuk beras jenis medium.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Pencocokan lahan yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu mendapat penolakan warga atau pihak termohon
Pemerintah daerah harus menghindari korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pos Indonesia menjadikan HUT kali ini sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan melahirkan karya terbaik.
SELAIN Sesar Lembang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, (Jabar) adanya sumber gempa lain.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi rupanya gentar saat digugat oleh delapan organisasi sekolah swasta terkait jumlah siswa maksimal dalam rombongan belajar (rombel).
Walhi Jabar berpendapat bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara menyeluruh dan cendrung menyasar pedagang kecil.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved