HUT ke-279, Pos Indonesia Komitmen Lakukan Inovasi Berkelanjutan

Upacara peringatan HUT ke-279 PT Pos Indonesia digelar di Kota Bandung. Momentum untuk melakukan inovasi berkelanjutan.(DOK/POSIND)

INOVASI berkelanjutan di tubuh PT Pos Indonesia atau PosIND tidak hanya terkait dengan penciptaan produk atau layanan baru. Perusahaan juga melaksanakan peningkatan proses kerja, penguatan budaya perusahaan, serta pemberian nilai tambah bagi pelanggan dan masyarakat.

"Program transformasi lima tahun terakhir di tubuh PosIND telah menghadirkan berbagai capaian penting. Di antaranya perbaikan kondisi keuangan perusahaan, kehadiran platform digital yang meningkatkan persepsi publik, perubahan menuju logistic company modern yang mampu bersaing secara global, serta berbagai penghargaan yang diterima di tingkat nasional, juga membangun SDM unggul dan layanan prima," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-279 PT Pos Indonesia, di Bandung, Selasa (26/8).

Dia mengajak seluruh insan Pos Indonesia menjadikan HUT kali ini sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan melahirkan karya terbaik.

"Dengan layanan cepat, tepat, aman, dan penuh kepedulian, kita wujudkan Pos Indonesia sebagai perusahaan yang semakin maju, berdaya saing, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Peringatan HUT ke-279 Pos Indonesia mengusung tema “Menuju Inovasi Berkelanjutan”. Peringaan diikuti jajaran komisaris, direksi, pimpinan anak perusahaan, serta seluruh karyawan PosIND, di Kantor Pusat Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung.

Peringatan dimulai dengan apel pagi dan parade defile perwakilan tiap direktorat. Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan serta dedikasi insan PosIND dalam menjaga eksistensi perusahaan yang telah berkiprah hampir tiga abad.

Terus berinovasi



Pada kesempatan itu, Endy Pattia menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Pos Indonesia atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang telah membawa perusahaan bertahan dan terus berkembang selama hampir tiga abad.

“Hari ini bukan hanya sekadar perayaan usia perusahaan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen dalam berinovasi secara konsisten dan berkelanjutan. Pos Indonesia harus mampu menjawab tantangan era digital, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan global yang semakin ketat,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh insan Pos Indonesia untuk menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan, seraya terus menghadirkan inovasi berkelanjutan.

“Pos Indonesia adalah milik bangsa. Mari kita rawat dengan kerja nyata agar terus eksis, berinovasi, dan berkontribusi bagi negeri di masa kini dan masa depan,” pungkasnya.

Rangkaian acara peringatan diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain penampilan tiap direktorat, booth tour, lomba karaoke, karaoke battle, hingga penampilan Band PosIND. Kegiatan ini memperkuat semangat kebersamaan dan kreativitas karyawan sebagai bagian dari transformasi perusahaan.

Acara ditutup dengan final fashion show. Kreativitas insan PosIND ditampilkan melalui parade busana yang merepresentasikan inovasi sekaligus semangat kebersamaan. Sebagai penutup, diumumkan pemenang lomba dan pembagian doorprize.

Melalui peringatan HUT ke-279 ini, PosIND menegaskan komitmennya untuk tumbuh, beradaptasi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan semangat “Menuju Inovasi Berkelanjutan".