Dapur SPPG Sempur Perkuat Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
UNTUK pemenuhan gizi bagi anak-anak peserta didik di wilayah pedesaan, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk wilayah Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, resmi didirikan.
Peresmiannya dilakukan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Senin (25/8).
Peresmian ditandai dengan acara syukuran sederhana bersama masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, perwakilan Badan Gizk Nasional (BGN) serta jajaran pemerintah kabupaten. Kehadiran dapur ini diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan gizi bagi anak-anak peserta didik.
Mengusung tema “Gizi Lengkap, Anak Sehat, Ekonomi Kuat”, dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesehatan anak sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Dapur SPPG Sempur berada di bawah naungan Yayasan Al-Barokah, Depok, Darangdan.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengapresiasi dan bangga dengan hadirnya dapur SPPG, karena inisiatif mendirikan dapur gizi lahir dari yayasan asli Plered.
“Saya seneng SPPG diinisiasi oleh yayasan yang dari Plered. Sebab ini program ngebut mengerahkan seluruh kekuatan. Kalau kita ketinggalan, nanti yang bikin dapur bukan dari Purwakarta. Saat ini baru ada 16 dapur,” kata Om Zein, panggilan akrabnya, Senin (25/8).
Dia menekankan pentingnya peran yayasan lokal dalam mengisi ruang-ruang kebutuhan masyarakat. Jika yayasan dari Purwakarta hanya berdiam diri, peluang besar bisa diambil oleh pihak lain dari luar daerah.
“Kalau yayasan dari Purwakarta pada diem, nanti isinya malah dari luar. Padahal seharusnya ini bisa diisi oleh anak-anak kita sendiri. Kalau yang mendirikan dapur orang sini, tentu belanja kebutuhan juga dari sini. Misalnya beli telur di Plered, berasnya juga dari sini, tetap memutar ekonomi lokal,” tambahnya.
Pemberdayaan
Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sempur, Agi Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pelayanan makanan bergizi, melainkan juga program pemberdayaan.
“Dapur SPPG Sempur ini mengusung tema ‘Gizi Lengkap, Anak Sehat, Ekonomi Kuat’. Kami berharap, program ini bisa menjadi gerakan sapu jagat yang tidak hanya mendorong perbaikan gizi anak, tapi juga memperkuat ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dia menambahkan, keberhasilan program ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten, semua harus terlibat agar pelaksanaan berjalan maksimal.
Berdirinya Dapur SPPG Sempur, menambah fasilitas pelayanan gizi di Purwakarta. Pemerintah daerah optimistis, kolaborasi semacam ini akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya generasi sehat dan masyarakat yang lebih sejahtera.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved