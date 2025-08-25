UPI Gelar Moka-Ku untuk 12.519 Mahasiswa Baru

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEBANYAK 12.519 mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mulai mengikuti kegiatan Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (Moka-Ku) tahun akademik (TA) 2025/2026.
Moka-Ku digelar di Kampus Bumi Siliwangi dan kampus UPI daerah mulai Senin (25/8). Moka-Ku 2025 berlangsung selama 4 hari.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
"Moka-Ku UPI tahun 2025 ini diikuti oleh 12.519 mahasiswa baru, baik mahasiswa S1, S2, dan S3 yang tersebar di 9 Fakultas di Kampus Bumi Siliwangi, 5 kampus daerah, serta Sekolah Pascasarjana. Khusus di Gedung Gymnasium ini, diikuti 8.390 mahasiswa,” ungkap Rektor UPI, Prof H Didi Sukyadi.
Menurut dia, mahasiswa baru ini akan mendapatkan materi, baik dari pemateri nasional maupun dari universitas. Materi yang disampaikan difokuskan untuk menggembleng para mahasiswa, agar semangat belajar untuk menyongsong masa depan.
Materi yang disiapkan, lanjutnya, berkaitan dengan bagaimana menyiapkan mahasiswa menjadi Generasi Emas di tahun 2045, sehingga bisa turut berkontribusi untuk mencapai cita-cita besar Bangsa Indonesia.
"Kegiatan ini bukan hanya ajang penyambutan, tetapi pintu masuk menuju dunia kampus yang sarat dinamika. Karena UPI bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang untuk tumbuh, berkreasi dan berkontribusi," tuturnya.
Jiwa kepemimpinan
Didi menambahkan mahasiswa dituntut tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang dalam karakter, memiliki jiwa kepemimpinan serta peduli pada masyarakat dan lingkungan.
Dia juga menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi era digital, kecerdasan buatan, dan big data. Kompetensi, kreativitas, daya kritis, serta kepekaan sosial, menjadi bekal utama bagi mahasiswa untuk menghadapi perubahan zaman. Visi UPI menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding).
"Untuk itu, mahasiswa diharapkan mampu belajar secara sungguh-sungguh, mengasah keterampilan, serta membangun jejaring kolaboratif demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan di perguruan tinggi bukan hanya ditentukan oleh capaian akademik, melainkan ketika mahasiswa mampu menghadirkan karya, gagasan dan kontribusi yang bermanfaat nyata bagi masyarakat,” bebernya.
Dengan semangat tersebut, lanjut Didi, Moka-Ku 2025 diharapkan menjadi awal perjalanan mahasiswa baru UPI dalam menorehkan prestasi, memperluas wawasan serta menyiapkan diri menjadi generasi unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi untuk bangsa.
Terkait dengan kegiatan Moka-Ku, Didi dengan tegas menyatakan tidak akan mentolerir apabila terdapat tindak kekerasan pada masa orientasi ini. Pihak Universitas dan panitia sudah membuat kontrak kinerja, kesepakatan, pakta integritas, bahwa mereka akan menghindari kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada kekerasan, pelecehan seksual, narkoba, minuman keras, gerakan radikalisme serta kegiatan yang terkait dengan plagiarisme.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved