Cahaya Harapan dari UM Bandung, 124 Alumni Siap Mengabdi untuk Negeri

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
TANTANGAN global pada era perubahan cepat menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki persiapan matang. Para lulusan saat ini merupakan bagian dari generasi emas Indonesia yang akan menghdapi era green economy dan sosiety 5.0.
Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Herry Suhardiyanto saat wisuda ke-8 program sarjana gelombang pertama di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UM Badung, Minggu (24/8). Dalam acara yang berlangsung khidmat ini, sebanyak 124 lulusan dari empat fakultas resmi dikukuhkan.
Lebih jauh, Rektor Herry meminta para lulusan UM Bandung untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Mengutip hadis Nabi SAW, Rektor juga mengajak lulusan UM Bandung untuk menjadi sebaik-baik manusia, yakni manusia yang bermanfaat bagi sesama.
"Di mana pun para alumni UM Bandung berkiprah, baik sebagai guru, pengusaha, birokrat, peneliti, maupun aktivis sosial, hendaknya selalu membawa cahaya, manfaat, dan kemajuan untuk bangsa," tandasnya.
UM Bandung juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan peran sebagai pusat keunggulan melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi.
Rektor menegaskan bahwa pendidikan di UM Bandung diarahkan agar mahasiswa memiliki kompetensi unggul, kecakapan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Cahaya di wajah wisudawan
Adapun jumlah lulusan yang diwisuda terdiri atas 12 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, 35 orang dari Fakultas Sosial dan Humaniora, 32 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta 45 orang dari Fakultas Agama Islam. Wisudawan dengan IPK tertinggi diraih oleh Ana Tri Rahayu dari prodi PIAUD dengan IPK 3,98.
Suasana haru menyelimuti auditorium saat Rektor menyerahkan penghargaan kepada orangtua almarhumah Citra Maryam, wisudawati dari prodi PAI, yang wafat beberapa hari sebelum wisuda. Pimpinan UM Bandung menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian almarhumah yang telah berjuang menyelesaikan studi selama empat tahun.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad yang memberikan motivasi kepada para lulusan.
Dia menegaskan bahwa wisuda adalah momen istimewa yang menandai awal perjalanan baru.
“Hari ini saya melihat potensi dan cahaya ada di wajah-wajah kalian para wisudawan UM Bandung,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Dadang mengingatkan bahwa keberhasilan wisuda tidak hanya hasil kerja keras mahasiswa, tetapi buah dari doa ibu, peluh ayah, bimbingan dosen, dan rida Allah SWT. Oleh karena itu, ia berpesan agar para lulusan UM Bandung senantiasa optimistis menatap masa depan dengan penuh rasa syukur.
Sementara itu, perwakilan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Baadilla mendorong UM Bandung untuk segera meraih akreditasi unggul lebih cepat dibandingkan dengan kampus Muhammadiyah lainnya di Jawa Barat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di seluruh Indonesia, termasuk UM Bandung, memiliki tugas dakwah. Setidaknya dengan mengajak diri sendiri dan orang lain untuk senantiasa taat kepada Allah SWT.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved