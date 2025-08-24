Cahaya Harapan dari UM Bandung, 124 Alumni Siap Mengabdi untuk Negeri

Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto bersama para guru besar setelah menyerahkan penghargaan kepada orangtua salah satu wisudawan, yang wafat beberapa hari sebelum prosesi wisuda.(DOK/UM BANDUNG)

TANTANGAN global pada era perubahan cepat menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki persiapan matang. Para lulusan saat ini merupakan bagian dari generasi emas Indonesia yang akan menghdapi era green economy dan sosiety 5.0.

Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Herry Suhardiyanto saat wisuda ke-8 program sarjana gelombang pertama di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UM Badung, Minggu (24/8). Dalam acara yang berlangsung khidmat ini, sebanyak 124 lulusan dari empat fakultas resmi dikukuhkan.

Lebih jauh, Rektor Herry meminta para lulusan UM Bandung untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.

Mengutip hadis Nabi SAW, Rektor juga mengajak lulusan UM Bandung untuk menjadi sebaik-baik manusia, yakni manusia yang bermanfaat bagi sesama.

"Di mana pun para alumni UM Bandung berkiprah, baik sebagai guru, pengusaha, birokrat, peneliti, maupun aktivis sosial, hendaknya selalu membawa cahaya, manfaat, dan kemajuan untuk bangsa," tandasnya.

UM Bandung juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan peran sebagai pusat keunggulan melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi.

Rektor menegaskan bahwa pendidikan di UM Bandung diarahkan agar mahasiswa memiliki kompetensi unggul, kecakapan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.



Cahaya di wajah wisudawan

Adapun jumlah lulusan yang diwisuda terdiri atas 12 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, 35 orang dari Fakultas Sosial dan Humaniora, 32 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta 45 orang dari Fakultas Agama Islam. Wisudawan dengan IPK tertinggi diraih oleh Ana Tri Rahayu dari prodi PIAUD dengan IPK 3,98.

Suasana haru menyelimuti auditorium saat Rektor menyerahkan penghargaan kepada orangtua almarhumah Citra Maryam, wisudawati dari prodi PAI, yang wafat beberapa hari sebelum wisuda. Pimpinan UM Bandung menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian almarhumah yang telah berjuang menyelesaikan studi selama empat tahun.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad yang memberikan motivasi kepada para lulusan.

Dia menegaskan bahwa wisuda adalah momen istimewa yang menandai awal perjalanan baru.

“Hari ini saya melihat potensi dan cahaya ada di wajah-wajah kalian para wisudawan UM Bandung,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Dadang mengingatkan bahwa keberhasilan wisuda tidak hanya hasil kerja keras mahasiswa, tetapi buah dari doa ibu, peluh ayah, bimbingan dosen, dan rida Allah SWT. Oleh karena itu, ia berpesan agar para lulusan UM Bandung senantiasa optimistis menatap masa depan dengan penuh rasa syukur.

Sementara itu, perwakilan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Baadilla mendorong UM Bandung untuk segera meraih akreditasi unggul lebih cepat dibandingkan dengan kampus Muhammadiyah lainnya di Jawa Barat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di seluruh Indonesia, termasuk UM Bandung, memiliki tugas dakwah. Setidaknya dengan mengajak diri sendiri dan orang lain untuk senantiasa taat kepada Allah SWT.