Kecam Kekerasan terhadap Wartawan di Serang, Jurnalis di Cianjur Gelar Aksi Solidaritas

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PULUHAN jurnalis tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Jawa Barat menggelar aksi solidaritas, Jumat (22/8) menyikapi kasus kekerasan wartawan di Serang, Banten.
Mereka mengecam terjadinya kekerasan tersebut karena mengancam kebebasan pers di tengah iklim demokrasi.
Aksi solidaritas diawali dari Sekretariat PWI. Selanjutnya para jurnalis melakukan longmarch ke Tugu Tauhid di pertigaan Jalan Siliwangi dan Jalan Siti Jenab.
Dengan pengawalan dari aparat kepolisian, sejumlah perwakilan jurnalis satu per satu berorasi. Aksi berjalan dengan tertib.
Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Mohammad Ikhsan, mengatakan aksi solidaritas ini merupakan bentuk keprihatinan atas terjadinya kekerasan yang dialami wartawan. Padahal, dalam menjalankan tugas, para jurnalis dilindungi undang-undang.
"Melihat dari rekaman video yang beredar, saudara-saudara kita hendak melakukan peliputan atas undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di sana mereka dihalang-halangi. Lalu setelah selesai peliputan, terjadi aksi kekerasan," katanya.
Menurut Ikhsan, kondisi itu menjadi preseden buruk karena berupaya menghalangi tugas jurnalistik. Bahkan sampai terjadi kekerasan bisa dikategorikan perbuatan pidana.
"Kami mengecam peristiwa ini. Peristiwa kekerasan yang dialami jurnalis bukan sekali-dua kali. Ini sudah sering terjadi," tegasnya.
Karena itu, PWI sebagai wadah organisasi profesi meminta Presiden Prabowo dan pihak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Mereka pun meminta agar para pelaku kekerasan bisa segera ditangkap.
"Kami percaya, aparat kepolisian akan bekerja profesional mengusut kasus ini," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua IJTI Korda Cianjur, Rendra Gozali, menambahkan terjadinya kasus kekerasan terhadap wartawan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers.
"Demokrasi telah mati. Intimidasi terhadap wartawan terus terjadi. Kami minta kasus ini diusut tuntas. Tangkap pelaku kekerasan terhadap wartawan," tegasnya.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved