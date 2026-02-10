Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Benny Bastiandy
10/2/2026 18:43
Pemkab Cianjur Sudah Ambil Alih Pembiayaan PBI-JK yang Dicoret Pemerintah
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian.(MI/Benny Bastiandi)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat. Di wilayah itu, ada sekitar 120 ribuan peserta BPJS PBI yang kabarnya dinonaktifkan. 

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengaku, sebelum ramai pencoretan BPJS PBI, pemerintah daerah sudah jauh-jauh hari mengambil alih. Artinya, penerima bantuan sosial BPJS PBI tersebut direaktivasi dengan skema pembiayaan bersumber dari keuangan daerah. 

"Kalau kita sudah jauh-jauh hari, yang dicoret kita ambil alih oleh pemerintah daerah. (Pembiayaan) dari APBD. Sebelum ramai sekarang, jadi yang dicoret sudah jauh-jauh hari kita ambil alih," kata Wahyu, Selasa (10/2). 

Wahyu menegaskan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI agar pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS PBI yang direaktivasi tidak terganggu. Wahyu pun memastikan, di Kabupaten Cianjur tidak ada pasien peserta BPJS PBI yang sedang menjalani perawatan disetop pelayanannya.

"Kita akan lakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial agar pelayanan tidak terganggu. Di Cianjur saat ini kan bisa terlihat lancar kan pelayanan kesehatan. Tidak ada pasien yang sedang menjalani (perawatan) kemudian disetop di tengah jalan. Sebab, pada saat itu kita langsung ambil alih," tegasnya. 

Wahyu menyebutkan, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Sosial juga dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam konteks pembiayaan. 

"Mudah-mudahan untuk BPJS PBI di Kabupaten Cianjur tak terjadi kendala," pungkasnya. (BB/E-4) 



Editor : Putri yuliani
