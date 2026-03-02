Jalan Alternatif Ciamis Menuju Majalengka belum Diperbaiki

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JALUR alternatif lintas selatan di Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis menuju Majalengka, rusak cukup parah. Belum ada perbaikan dari pemerintah daerah.
Kerusakan jalan yang paling parah terjadi di Desa Malausma hingga Cikijing, Kabupaten Majalengka.
Agus Risman, 55, pengendara motor, warga Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis mengatakan, kerusakan jalan alternatif di daerahnya tergolong parah. Velum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah.
Kerusakan jalan sudah lama terjadi, tepatnya Desa Sukamantri. Para pengguna jalan mengeluhkan karena belum ada proses perbaikan.
"Jalan alternatif melalui Desa Sukamantri menuju Kabupaten Majalengka mengalami kerusakan. Banyak lubang dan belum ada upaya perbaikan. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan paling dekat menuju Tol Cipali," katanya, Senin (2/3).
Menurut Agus, jalan alternatif melalui Sukamantri sudah lama digunakan oleh pengemudi motor maupun mobil, karena jalan ini paling dekat. Jalan alternatif ini juga menjadi jalan yang digunakan petani untuk mendistribusikan hasil panen.
"Kami meminta agar pemerintah daerah harus secepatnya memperbaiki jalan yang berlubang sebelum Lebaran. Kami taat bayar pajak, seharusnya pemerintah membangunnya. Akibat kerusakan ini, banyak pemilik kendaraan harus menanggung risiko terutama velg rusak, patah, ban bocor dan mengalami kecelakaan," ujarnya.
Sementara itu, warga Cikoneng, Ujang, 60, mengatakan, jalan nasional lintas selatan Jawa Barat menuju Jawa Tengah mulai Simpang Sindangkasih menuju arah Cikoneng masih banyak lubang. Perbaikan yang dilakukan petugas paling banyak hanya tambal sulam.
"Kondisi sekarang masih berbahaya bagi pengendara motor. Perbaikan jalan di jalur selatan belum terlihat," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
