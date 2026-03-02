Jalan Alternatif Ciamis Menuju Majalengka belum Diperbaiki

Jalan alternatif Ciamis-Majalengka masih dipenuhi lubang yang membahayakan pengguna jalan.(MI/KRISTIADI)

JALUR alternatif lintas selatan di Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis menuju Majalengka, rusak cukup parah. Belum ada perbaikan dari pemerintah daerah.

Kerusakan jalan yang paling parah terjadi di Desa Malausma hingga Cikijing, Kabupaten Majalengka.

Agus Risman, 55, pengendara motor, warga Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis mengatakan, kerusakan jalan alternatif di daerahnya tergolong parah. Velum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah.

Kerusakan jalan sudah lama terjadi, tepatnya Desa Sukamantri. Para pengguna jalan mengeluhkan karena belum ada proses perbaikan.

"Jalan alternatif melalui Desa Sukamantri menuju Kabupaten Majalengka mengalami kerusakan. Banyak lubang dan belum ada upaya perbaikan. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan paling dekat menuju Tol Cipali," katanya, Senin (2/3).

Menurut Agus, jalan alternatif melalui Sukamantri sudah lama digunakan oleh pengemudi motor maupun mobil, karena jalan ini paling dekat. Jalan alternatif ini juga menjadi jalan yang digunakan petani untuk mendistribusikan hasil panen.

"Kami meminta agar pemerintah daerah harus secepatnya memperbaiki jalan yang berlubang sebelum Lebaran. Kami taat bayar pajak, seharusnya pemerintah membangunnya. Akibat kerusakan ini, banyak pemilik kendaraan harus menanggung risiko terutama velg rusak, patah, ban bocor dan mengalami kecelakaan," ujarnya.

Sementara itu, warga Cikoneng, Ujang, 60, mengatakan, jalan nasional lintas selatan Jawa Barat menuju Jawa Tengah mulai Simpang Sindangkasih menuju arah Cikoneng masih banyak lubang. Perbaikan yang dilakukan petugas paling banyak hanya tambal sulam.

"Kondisi sekarang masih berbahaya bagi pengendara motor. Perbaikan jalan di jalur selatan belum terlihat," tandasnya.