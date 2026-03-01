Minds United Luncurkan Program Kakak Pendamping Batch Dua

Sejumlah mahasiswa peserta Program Kakak Pendamping mengikuti pelatihan yang digelar Minds United(ISTIMEWA)

ORGANISASI sosial pemberdayaan Minds United meluncurkan program Kakak Pendamping Batch 2. Ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan literasi dan akses pendidikan bagi anak-anak dhuafa, panti asuhan, serta penyandang disabilitas di berbagai wilayah di Indonesia.

Program ini hadir sebagai respons terhadap masih terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat sebanyak 17,85 persen penyandang disabilitas di Indonesia belum pernah mengenyam pendidikan formal. Selain itu, hingga Juli 2025 terdapat 2.238 panti asuhan yang belum terakreditasi. Hal itu menunjukkan masih adanya tantangan dalam aspek pendanaan, fasilitas, dan tenaga pendamping.

Melalui program ini, Minds United melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah sebagai agen perubahan sosial. Sebanyak 357 mahasiswa mendaftar. Setelah proses seleksi terpilih 73 peserta dari Aceh hingga Papua Barat yang akan menjalankan pendampingan selama 2–3 bulan.

Para Kakak Pendamping akan melakukan identifikasi kebutuhan sosial di wilayah masing-masing melalui pendekatan canvassing. Mereka merancang kegiatan berbasis solusi nyata sesuai kebutuhan lokal.

Program ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan Quality Education dan Reduced Inequalities.

Pelaksanaan program didukung kolaborasi bersama Punya Skill Akademi sebagai mitra mentoring serta Yayasan Sinergi Aksi Peduli sebagai mitra donor.

Project Manager Kakak Pendamping Batch 2, Fadil, menegaskan pentingnya pendekatan profesional dalam kegiatan sosial.

“Bantuan kepada kelompok rentan harus memiliki dampak yang terukur dan monitoring yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tandasnya.

Melalui program ini, lanjut dia, Minds United berharap lahir pemimpin muda yang mampu menghadirkan solusi sosial berkelanjutan sekaligus memperkuat akses pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia.