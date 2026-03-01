Bank Indonesia Menyiapkan Rp16,7 Triliun untuk Penukaran Uang di Jwa Barat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BANK Indonesia menggelar program bertajuk semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri (Serambi) pada 2026. BI penyiapkan penukaran uang rupiah sebesar Rp 16,7 triliun.
BI bersama perbankan membuka 359 titik layanan penukaran di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk 285 loket perbankan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur mengatakan, dalam program Serambi 2026, pihaknya menyiapkan kebutuhan uang tunai sebesar Rp16,7 triliun untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
"Wilayah Tasikmalaya kebagian alokasi Rp2,55 triliun, berdampingan dengan BI Jawa Barat sebesar Rp10,29 triliun, dan BI Cirebon Rp3,89 triliun," tandasnya.
Menurut dia, peningkatan kebutuhan uang tunai tetap diperhitungkan secara adaptif karena transaksi digital terus tumbuh. Artinya, uang kertas masih penting, tetapi kini hidup berdampingan dengan QR dan transfer. Ini sebuah kompromi antara dompet fisik dan dompet digital.
"Alokasi ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Kami ingin masyarakat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang, tanpa drama kekurangan uang kecil ketika saat bagi-bagi THR. Layanan penukaran berlangsung mulai 2 hingga 12 Maret 2026 lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya," tambah Nur.
Di wilayah Tasikmalaya, titik penukaran akan ditempatkan di pusat aktivitas publik seperti masjid, terminal, pusat olahraga hingga rest area jalan tol.
Warga, lanjutnya, bisa menukar uang sambil menunggu bus atau menunaikan salat tarawih, ibadah jalan. Seluruh proses penukaran dilakukan melalui aplikasi Pintar milik BI. Masyarakat diwajibkan memesan lebih dulu secara daring agar proses berjalan tertib dan transparan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
