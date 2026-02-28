pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Karawang oleh Pemerintah Provinsi Jabar(MI/sugeng)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menargetkan 90% dari total jalan provinsi di wilayahnya dalam kondisi baik, hingga akhir 2026.

"Harapan kami sih bisa mencapai 100% pada akhir tahun. Kami berkomitmen memperbaiki seluruh infrastruktur jalan provinsi di Jawa Barat pada 2026 ini," ungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dia meminta maaf kepada masyarakat jika saat ini masih ada jalan provinsi yang bolong. Namun, pihaknya berkomitmen tahun ini minimal 90% jalan provini dalam keadaan baik. Tapi kita ingin 100% bisa dilewati dengan nyaman,” ujarnya.

Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi telah menganggarkan dana yang signifikan guna meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan tersebut.

Dedi juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat saat menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan di media sosial. Di antaranya soal status jalan yang harus disebutkan secara jelas. Apakah termasuk jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional.

Menurutnya, kejelasan status kewenangan penting agar penanganan dapat dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. (SG)