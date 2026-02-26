Semarak Ramadan 1447 H, PT Pos Properti Indonesia Bagikan 600 Paket Takjil

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BERAGAM kebaikan ditebar dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salah satunya dilakukan PT Pos Properti Indonesia.
Anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) itu menggelar kegiatan
berbagi 600 paket takjil dan menu buka puasa gratis bagi masyarakat di sekitar kantor pusat perusahaan. Program ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang rutin dilaksanakan setiap Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap
lingkungan sekitar.
"Pembagian paket berbuka menyasar masyarakat umum, pekerja, pengguna jalan, serta warga sekitar yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa. Sebanyak 600 paket takjil dan makanan berbuka didistribusikan secara langsung pada titik-titik strategis di sekitar
kantor pusat, sehingga masyarakat yang melintas dapat singgah dan menerima hidangan berbuka dengan mudah," ujar Corporate Secretary PT Pos Properti Indonesia, Hendy Agung Kusuma, Kamis (26/2).
Dia menambahkan Ramadan menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kebersamaan melalui aksi berbagi yang memberikan manfaat nyata.
“Ramadan adalah bulan yang sarat makna kepedulian dan kebersamaan. Melalui pembagian 600 paket takjil dan menu buka puasa ini, kami berharap dapat menghadirkan kehangatan bagi masyarakat sekitar sekaligus mempererat hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi internal bersama tim Badan Pembina Rohani Islam (BAPEROHIS) PT Pos Properti Indonesia, yang berperan dalam koordinasi serta pendistribusian paket kepada penerima manfaat.
Kolaborasi tersebut tidak hanya memperlancar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan antar karyawan dalam mengisi Ramadan dengan aktivitas sosial.
Antusiasme masyarakat terlihat dari respons positif warga dan pengguna jalan yang menerima paket berbuka. Bagi sebagian penerima, kehadiran takjil gratis menjadi bantuan sederhana namun bermakna, khususnya bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.
Program berbagi takjil ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial Ramadan PT Pos Properti Indonesia yang direncanakan berlangsung dua kali setiap minggu sepanjang bulan suci.
Melalui pelaksanaan rutin tersebut, perusahaan berharap dapat memperluas manfaat kegiatan berbagi sekaligus menjaga semangat kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
