Semarak Ramadan 1447 H, PT Pos Properti Indonesia Bagikan 600 Paket Takjil

Pos Properti Indonesia menghangatkan Ramadan dengan membagikan takjil dan paket buka puasa.(ISTIMEWA)

BERAGAM kebaikan ditebar dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salah satunya dilakukan PT Pos Properti Indonesia.

Anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) itu menggelar kegiatan

berbagi 600 paket takjil dan menu buka puasa gratis bagi masyarakat di sekitar kantor pusat perusahaan. Program ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang rutin dilaksanakan setiap Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap

lingkungan sekitar.

"Pembagian paket berbuka menyasar masyarakat umum, pekerja, pengguna jalan, serta warga sekitar yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa. Sebanyak 600 paket takjil dan makanan berbuka didistribusikan secara langsung pada titik-titik strategis di sekitar

kantor pusat, sehingga masyarakat yang melintas dapat singgah dan menerima hidangan berbuka dengan mudah," ujar Corporate Secretary PT Pos Properti Indonesia, Hendy Agung Kusuma, Kamis (26/2).

Dia menambahkan Ramadan menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kebersamaan melalui aksi berbagi yang memberikan manfaat nyata.

“Ramadan adalah bulan yang sarat makna kepedulian dan kebersamaan. Melalui pembagian 600 paket takjil dan menu buka puasa ini, kami berharap dapat menghadirkan kehangatan bagi masyarakat sekitar sekaligus mempererat hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi internal bersama tim Badan Pembina Rohani Islam (BAPEROHIS) PT Pos Properti Indonesia, yang berperan dalam koordinasi serta pendistribusian paket kepada penerima manfaat.

Kolaborasi tersebut tidak hanya memperlancar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan antar karyawan dalam mengisi Ramadan dengan aktivitas sosial.

Antusiasme masyarakat terlihat dari respons positif warga dan pengguna jalan yang menerima paket berbuka. Bagi sebagian penerima, kehadiran takjil gratis menjadi bantuan sederhana namun bermakna, khususnya bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

Program berbagi takjil ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial Ramadan PT Pos Properti Indonesia yang direncanakan berlangsung dua kali setiap minggu sepanjang bulan suci.

Melalui pelaksanaan rutin tersebut, perusahaan berharap dapat memperluas manfaat kegiatan berbagi sekaligus menjaga semangat kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.