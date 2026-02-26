Mahasiswa Demo di PN Tipikor Bandung, Tolak Kriminalisasi di Kejari Cianjur

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UNJUK rasa dilakukan mahasiswa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (26/2).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) mengkritisi penanganan kasus dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2023 yang tengah disidangkan.
Koordinator GMHI, Aldi Ramadan, menjelaskan, penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur sangat sarat kriminalisasi.
"Telah terjadi kriminalisasi oleh Kejari Cianjur terkait penanganan dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) kabupaten cianjur tahun anggaran 2023. Kasus perdata dipaksakan pidana," katanya.
Dia menilai, Kejari Cianjur terlalu memaksakan kasus tersebut padahal sudah tidak ada persoalan berdasarkan hasil auditor resmi.
"Kejari Cianjur tidak mengacu hasil BPK yang sudah menyatakan kasus PJU cianjur 2023 sudah clear karena hanya terjadi kesalahan administrasi," katanya.
Kasus ini, menurut Aldi, bermula dari kesalahan kontrak kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Seharusnya ini kontak kerja e-katalog. Tapi oleh Dishub dimasukan ke dalam kontrak kerja konstruksi.
Atas kesalahan administrasi tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah meminta pengembalian kelebihan bayar untuk dikembalikan kepada kas negara.
"Hasil pemeriksaan oleh Polda Jabar pun sama, ini masalah administrasi. Uangnya sudah dikembalikan," katanya.
Namun, lanjutnya, alih-alih mengacu kepada auditor resmi (BPK dan hasil pemeriksaan Polda Jabar), Kejari Cianjur malah menggandeng auditor dari luar lembaga tidak resmi untuk memperkuat tuduhan kasus ini agar masuk ranah pidana. Tak hanya itu, dalam dakwaan Kejari Cianjur sangat terlihat memaksakan kasus ini.
"Dari nilai proyek sekitar Rp10 miliar, Kejari Cianjur menyatakan terjadi kerugian negara Rp9 miliar. Padahal PJU (lampu dan fisik/konstruksinya) sudah terpasang 100% dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi bagaimana mungkin ada kerugian Rp9 miliar dari total nilai pekerjaan Rp10 miliar, sedangkan seluruh lampu-lampu sudah terpasang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini terlihat jelas mengada-ngada atau kriminalisasi," tandas Aldi.
Pada sisi lain, menurutnya kejadian serupa terkait pengadaan PJU tahun 2022 yang juga spesifikasinya sama dan menggunakan kontrak yg sama yaitu konstruksi seperti tahun 2023, namun tidak dipersoalkan meski pekerjaannya tidak tuntas 100%.
"Tapi justru tahun 2023, pekerjaan selesai 100%, sudah berfungsi, sudah diperiksa BPK dan ada pengembalian ke kas negara karena ada kesalahan amdinistrasi, justru dipidanakan dengan tuntutan yang tidak rasional," katanya.
Untuk itu, dia meminta Kejaksaan untuk menghentikan rekayasa kasus ini agar bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
"Kami meminta kejaksaan khususnya Kejari Cianjur jangan serampangan dalam menangani kasus laporan korupsi. Dan ternyata dalam penanganan hukum, kejaksaan tidak lebih baik dari kepolisian yang saat ini banyak disorot," katanya.
Sudah divonis
Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung memvonis masing-masing 3,5 tahun untuk mantan kepala Dinas Perhubungan Cianjur Dadan Ginanjar, dan pihak swasta Ahmad Muhtarom, Kamis (26/2).
Penasihat hukum Ahmad Muhtarom, Rolan Parasian Nainggolan, menjelaskan pihaknya akan terus melakukan upaya hukum dalam menyikapi vonis tersebut.
"Kami cukup menghargai bagaimana proses persidangan dan apa yang memang disampaikan oleh hakim pada hari ini," katanya.
Pihaknya kecewa karena vonis hakim tersebut dirasa tidak adil mengingat penanganan oleh JPU Kejaksaan Negeri Cianjur terlalu dipaksakan.
Dia menjelaskan, paket pekerjaan yang menjadi persoalan ini murni merupakan pengadaan barang, bukan pekerjaan konstruksi seperti yang dinilai JPU Kejaksaan Negeri Cianjur.
"Sudah diakui oleh PPK (pejabat pembuat komitmen Dishub Cianjur) pada saat itu, bahwa memang adanya terjadi kesalahan administrasi," katanya.
Sebagaimana dalam fakta persidangan, tidak ada bukti satu pun yang menyatakan adanya kerugian negara. Semua titik penerangan jalan umum sudah dituntaskan pengerjaannya sesuai dengan kontrak kerja. Tiang dan lampu sudah terpasang sesuai dengan titik yang sudah ditentukan.
Disinggung adanya penitipan uang Rp1 miliar yang dilakukan pihak keluarga terdakwa, itu untuk penitipan penangguhan penahanan. "Jadi bukan sebagai uang suatu tindak pidana," katanya.
Namun, JPU menggiring uang tersebut sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan AM. Rolan tetap berkeyakinan bahwa kliennya selaku pihak swasta yang mengerjakan paket proyek tersebut tidak bersalah dalam kasus ini.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved