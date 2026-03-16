Antrean Truk Sampah Mengular hingga 1 Kilometer Menuju TPA Sarimukti

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
JALUR menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tersendat akibat antrean panjang truk pengangkut sampah, Senin (16/3). Antrean truk ke TPA Sarimukti bahkan mengular hingga lebih dari satu kilometer, mulai dari Kampung Cicadas, Desa Sarimukti, hingga area pintu masuk TPA. Kondisi tersebut mengganggu arus lalu lintas antar kecamatan karena sejumlah truk parkir hingga memakan setengah badan jalan.
Para sopir truk terpaksa turun dari kendaraan karena lamanya waktu antrean untuk masuk ke kawasan TPA Sarimukti. Bahkan, ada sopir yang telah tiba di sekitar lokasi sejak dini hari, namun hingga siang hari belum dapat melakukan proses bongkar muat sampah.
"Saya tiba di TPA sekitar jam 1 malam, membawa sampah Kota Bandung. Sampai sekarang masih antre untuk masuk," kata Raffi, salah seorang pengemudi truk sampah.
Ia mengaku, kondisi seperti ini kerap terjadi setiap kali terdapat kendala operasional di TPA Sarimukti. Akibatnya, para sopir sering harus menginap di sekitar lokasi agar bisa membuang muatan sampahnya.
"Harus menginap supaya sampah yang dibawa dari Bandung bisa terbuang. Kalau berangkat pagi, biasanya tidak kebagian karena antreannya sudah panjang," tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Arief Perdana mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan antrean panjang menuju TPA Sarimukti.
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah pembatasan kuota pembuangan sampah. Kuota pembuangan pada pekan sebelumnya telah habis sehingga sejumlah truk harus menunggu giliran untuk membuang muatan.
"Akibat pembatasan kuota, kuota minggu lalu sudah habis sehingga pembuangan sempat tertahan," ungkap Arief.
Selain itu, pembatasan jam operasional selama bulan Ramadhan juga turut memengaruhi antrean. Biasanya, TPA Sarimukti beroperasi pukul 05.00 hingga 18.30 WIB. Namun selama Ramadhan, jam operasional diubah menjadi pukul 06.00 hingga 16.30 WIB.
Untuk mengurai antrean, jam operasional kemudian kembali diperpanjang menjadi pukul 06.00 hingga 17.30 WIB.
Kendala lainnya berasal dari kondisi landasan di area dalam TPA yang menjadi licin akibat diguyur hujan. Hal ini membuat proses pembuangan sampah menjadi lebih lambat.
"Pengelola sudah melakukan pemerataan menggunakan batu belah dan balok beton agar memudahkan mobilisasi truk pengangkut sampah," ujarnya.
Selain itu, akses jalan di zona perluasan TPA Sarimukti juga mengalami kerusakan hingga terputus. Sebelumnya jalur masuk dan keluar truk dipisahkan, namun karena akses tersebut terputus, arus kendaraan kini harus menggunakan jalur dua arah.
"Memang ada akses jalan yang terputus. Perbaikan akan dilakukan melalui anggaran perubahan dengan kebutuhan sekitar Rp300 juta. Mudah-mudahan perbaikannya bisa selesai hari ini," jelasnya. (H-3)
integritas tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki lembaga penegak hukum.
WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan, membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT).
DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
Para pengurus himpunan mahasiswa membaur dengan anak-anak hebat dari panti yatim piatu beserta para pengurus panti asuhan.
MEMASUKI masa libur Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor mengeluarkan panduan keselamatan bagi pengendara yang berencana melintasi jalur wisata Puncak Bogor.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan kesiapan layanan bagi pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026.
Perjalanan program yang sudah memasuki usia satu dekade ini menunjukkan peningkatan animo masyarakat yang luar biasa dari tahun ke tahun.
Pemberian kompensasi dilaksanakan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur nasional dan provinsi
Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antarumat beragama di bulan suci Ramadan.
Acara digagas sebagai inisiatif strategis Speed Jersey dalam membangun ekosistem gaya hidup sehat yang bermakna bagi komunitas selama Ramadan.
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi yang telah memasuki lima tahun kepemimpinan Ketua PW IPHI Jawa Barat Dr H Ijang Faisal
Konsep "Matic" yang diusung mengedepankan pendekatan olahraga yang inklusif dan santai, sehingga dapat dinikmati oleh pemula hingga pemain berpengalaman.
BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan kategori rendah hingga menengah berpotensi turun di Jawa Barat pada periode Idulfitri 2026.
CIPS bertujuan memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai perkembangan ekonomi gig
Berbagai komoditas bahan pokok disiapkan untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
