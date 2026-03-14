Ada yang Baru di Graha Pos Bandung, Tenis Padel Matic Simulator Gelar Free Trial

Fasilitas Tenis & Padel Simulator di Graha Pos Indonesia Bandung.(ISTIMEWA)

OLAHRAGA padel sedang menjadi primadona baru di kalangan anak muda Bandung. Banyak artis dan figur publik kerap membagikan momen bermain padel di media sosial, menjadikannya simbol gaya hidup aktif dan berkelas.

Mendukung antusiasme tersebut, tenis padel matic resmi membuka free trial untuk fasilitas Tenis & Padel Simulator mereka yang berlokasi strategis di Graha Pos Indonesia Bandung, mulai 14 hingga 31 Maret 2026.

Chief Commercial Officer Pos Properti Indonesia, Aldhita Prayudhiputra, menyambut baik kehadiran Tenis Padel Matic di Graha Pos Indonesia Bandung.

"Kami menyambut baik Tenis Padel Matic yang menghadirkan fasilitas olahraga modern di Graha Pos Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mengoptimalkan aset milik PT Pos Indonesia (Persero) agar tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, serta mampu menjadi titik aktivitas baru bagi masyarakat," ujarnya.

Kegiatan uji coba ini merupakan pemanasan sebelum pengoperasian penuh fasilitas tenis padel matic yang dijadwalkan resmi dibuka pada April mendatang. Konsep "Matic" yang diusung mengedepankan pendekatan olahraga yang inklusif dan santai, sehingga dapat dinikmati oleh pemula hingga pemain berpengalaman.

Pemilihan Graha Pos Indonesia Bandung sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Berada di jantung Kota Bandung, tempat ini mudah diakses oleh pekerja kantoran, komunitas anak muda, maupun masyarakat umum yang ingin berolahraga setelah jam kerja atau di akhir pekan.

Dalam ruangan



Berbeda dengan lapangan konvensional, simulator ini memungkinkan pengunjung bermain di dalam ruangan (indoor) dengan teknologi motion tracking canggih. Pemain akan berhadapan dengan layar besar yang mampu melacak pergerakan bola dan raket, memberikan sensasi seperti bermain di lapangan sungguhan namun dalam format virtual yang interaktif.

Masa uji coba gratis tenis & padel simulator oleh Tenis Padel Matic di Graha Pos Indonesia Bandung hanya berlangsung hingga 31 Maret 2026. Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap olahraga padel, kuota peserta diprediksi akan cepat terpenuhi.

Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan pengalaman bermain padel di dalam ruangan dengan teknologi motion tracking, segera lakukan pendaftaran melalui langkah mudah berikut:

1. Follow Instagram @posproperti, @tenispadelmatic.posbanda.bdg, dan

@grahaposindonesia

2. Kirim pesan via WhatsApp ke nomor 0821-1023-7771 untuk mengamankan jadwal

3. Tunggu konfirmasi jadwal dari admin

Setelah mendapatkan konfirmasi, Anda siap merasakan sensasi bermain tenis dan padel di dalam ruangan ber-AC dengan teknologi canggih.

Apakah Anda siap mencoba pengalaman bermain padel yang berbeda? Segera daftarkan diri Anda dan buktikan keseruannya langsung di Graha Pos Indonesia Bandung! Kesempatan ini tidak datang dua kali.