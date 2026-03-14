Ada yang Baru di Graha Pos Bandung, Tenis Padel Matic Simulator Gelar Free Trial

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
OLAHRAGA padel sedang menjadi primadona baru di kalangan anak muda Bandung. Banyak artis dan figur publik kerap membagikan momen bermain padel di media sosial, menjadikannya simbol gaya hidup aktif dan berkelas.
Mendukung antusiasme tersebut, tenis padel matic resmi membuka free trial untuk fasilitas Tenis & Padel Simulator mereka yang berlokasi strategis di Graha Pos Indonesia Bandung, mulai 14 hingga 31 Maret 2026.
Chief Commercial Officer Pos Properti Indonesia, Aldhita Prayudhiputra, menyambut baik kehadiran Tenis Padel Matic di Graha Pos Indonesia Bandung.
"Kami menyambut baik Tenis Padel Matic yang menghadirkan fasilitas olahraga modern di Graha Pos Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mengoptimalkan aset milik PT Pos Indonesia (Persero) agar tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, serta mampu menjadi titik aktivitas baru bagi masyarakat," ujarnya.
Kegiatan uji coba ini merupakan pemanasan sebelum pengoperasian penuh fasilitas tenis padel matic yang dijadwalkan resmi dibuka pada April mendatang. Konsep "Matic" yang diusung mengedepankan pendekatan olahraga yang inklusif dan santai, sehingga dapat dinikmati oleh pemula hingga pemain berpengalaman.
Pemilihan Graha Pos Indonesia Bandung sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Berada di jantung Kota Bandung, tempat ini mudah diakses oleh pekerja kantoran, komunitas anak muda, maupun masyarakat umum yang ingin berolahraga setelah jam kerja atau di akhir pekan.
Dalam ruangan
Berbeda dengan lapangan konvensional, simulator ini memungkinkan pengunjung bermain di dalam ruangan (indoor) dengan teknologi motion tracking canggih. Pemain akan berhadapan dengan layar besar yang mampu melacak pergerakan bola dan raket, memberikan sensasi seperti bermain di lapangan sungguhan namun dalam format virtual yang interaktif.
Masa uji coba gratis tenis & padel simulator oleh Tenis Padel Matic di Graha Pos Indonesia Bandung hanya berlangsung hingga 31 Maret 2026. Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap olahraga padel, kuota peserta diprediksi akan cepat terpenuhi.
Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan pengalaman bermain padel di dalam ruangan dengan teknologi motion tracking, segera lakukan pendaftaran melalui langkah mudah berikut:
1. Follow Instagram @posproperti, @tenispadelmatic.posbanda.bdg, dan
@grahaposindonesia
2. Kirim pesan via WhatsApp ke nomor 0821-1023-7771 untuk mengamankan jadwal
3. Tunggu konfirmasi jadwal dari admin
Setelah mendapatkan konfirmasi, Anda siap merasakan sensasi bermain tenis dan padel di dalam ruangan ber-AC dengan teknologi canggih.
Apakah Anda siap mencoba pengalaman bermain padel yang berbeda? Segera daftarkan diri Anda dan buktikan keseruannya langsung di Graha Pos Indonesia Bandung! Kesempatan ini tidak datang dua kali.
BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan kategori rendah hingga menengah berpotensi turun di Jawa Barat pada periode Idulfitri 2026.
CIPS bertujuan memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai perkembangan ekonomi gig
Berbagai komoditas bahan pokok disiapkan untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Sampah organik rumah tangga didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan saat berbuka puasa maupun sahur
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Program yang digagas oleh Punya Skill Akademi bersama Minds United Community dan Creative Center ini melibatkan puluhan relawan
Jalur KA Daop 2 Bandung miliki 55 titik rawan bencana tertinggi. KAI siagakan 150 petugas tambahan dan AMUS untuk amankan arus mudik Lebaran 2026. Cek detailnya!
Regenerative Medicine ialah pelayanan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dan meregenerasi sel, jaringan dan organ tubuh
Pemprov Jabar resmi menyalurkan dana kompensasi bagi ribuan sopir angkutan kota (angkot) yang terdampak pembatasan operasional selama arus mudik dan libur Lebaran 2026.
Satlantas Polres Cianjur petakan titik macet Mudik 2026 di Cipeuyeum, Ciranjang, hingga Puncak. Simak daftar jalur alternatif via Jonggol di sini.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai mencairkan uang kompensasi bagi sekitar 3000 ribu supir angkot, becak dan andong yang totalnya mencapai Rp6,9 miliar.
DARI 32 orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Iran, sebanyak 13 orang di antaranya merupakan warga dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).
JASA Marga Metropolitan Tollroad memberikan diskon tarif hingga menggratiskan jalan tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
