Graha Pos Indonesia Hadirkan Fasilitas Olahraga di Pusat Kota Bandung

Graha Pos Indonesia(Pos Indonesia)

Minat masyarakat Bandung terhadap olahraga raket terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain tenis, padel juga mulai berkembang pesat dengan bertambahnya fasilitas serta semakin aktifnya turnamen komunitas sejak 2025. Saat ini, setidaknya sembilan lapangan padel telah beroperasi di Kota Bandung dan sekitarnya, menandai terbentuknya ekosistem olahraga berbasis komunitas.

Perkembangan tersebut kini merambah ke kawasan pusat kota. Graha Pos Indonesia akan menghadirkan fasilitas olahraga bertajuk Tennis & Padel Matic yang dijadwalkan mulai beroperasi pada April mendatang. Terletak di area strategis yang dekat dengan pusat bisnis, perkantoran, dan kawasan heritage, lokasi ini dinilai memudahkan akses bagi masyarakat urban. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pekerja kantoran maupun komunitas, baik setelah jam kerja maupun pada akhir pekan.

Konsep matic mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dengan format permainan yang santai dan mudah diikuti. Masyarakat tidak perlu memiliki latar belakang atlet untuk berpartisipasi, sehingga aktivitas olahraga dapat sekaligus menjadi ruang interaksi sosial di tengah gaya hidup perkotaan.

Chief Commercial Officer Pos Properti Indonesia, Aldhita Prayudhiputra, menyampaikan bahwa pemanfaatan Graha Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi optimalisasi aset di pusat kota.

“Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan aset properti agar tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial. Kehadiran Tennis & Padel Matic di Graha Pos Indonesia adalah bagian dari upaya kami menghadirkan ruang yang produktif, relevan, dan mampu menjadi titik aktivitas baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya membuka peluang kerja sama bagi pelaku usaha, komunitas, maupun institusi yang ingin memanfaatkan lebih dari 2.900 aset strategis milik Pos Properti Indonesia.

“Kami terbuka untuk berbagai kolaborasi pemanfaatan ruang, baik untuk kegiatan olahraga, komunitas, bisnis kreatif, maupun event. Bagi pihak yang tertarik berkolaborasi di aset Pos Properti Indonesia, kami mengundang untuk dapat menghubungi tim kami melalui kanal resmi perusahaan,” tambahnya.

Kehadiran fasilitas olahraga ini diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi Graha Pos Indonesia sebagai ruang publik yang relevan, sekaligus mendukung gaya hidup aktif dan interaksi sosial di tengah dinamika Kota Bandung. (E-3)