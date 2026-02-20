Graha Pos Indonesia Hadirkan Fasilitas Olahraga di Pusat Kota Bandung

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Minat masyarakat Bandung terhadap olahraga raket terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain tenis, padel juga mulai berkembang pesat dengan bertambahnya fasilitas serta semakin aktifnya turnamen komunitas sejak 2025. Saat ini, setidaknya sembilan lapangan padel telah beroperasi di Kota Bandung dan sekitarnya, menandai terbentuknya ekosistem olahraga berbasis komunitas.
Perkembangan tersebut kini merambah ke kawasan pusat kota. Graha Pos Indonesia akan menghadirkan fasilitas olahraga bertajuk Tennis & Padel Matic yang dijadwalkan mulai beroperasi pada April mendatang. Terletak di area strategis yang dekat dengan pusat bisnis, perkantoran, dan kawasan heritage, lokasi ini dinilai memudahkan akses bagi masyarakat urban. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pekerja kantoran maupun komunitas, baik setelah jam kerja maupun pada akhir pekan.
Konsep matic mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dengan format permainan yang santai dan mudah diikuti. Masyarakat tidak perlu memiliki latar belakang atlet untuk berpartisipasi, sehingga aktivitas olahraga dapat sekaligus menjadi ruang interaksi sosial di tengah gaya hidup perkotaan.
Chief Commercial Officer Pos Properti Indonesia, Aldhita Prayudhiputra, menyampaikan bahwa pemanfaatan Graha Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi optimalisasi aset di pusat kota.
“Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan aset properti agar tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial. Kehadiran Tennis & Padel Matic di Graha Pos Indonesia adalah bagian dari upaya kami menghadirkan ruang yang produktif, relevan, dan mampu menjadi titik aktivitas baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya membuka peluang kerja sama bagi pelaku usaha, komunitas, maupun institusi yang ingin memanfaatkan lebih dari 2.900 aset strategis milik Pos Properti Indonesia.
“Kami terbuka untuk berbagai kolaborasi pemanfaatan ruang, baik untuk kegiatan olahraga, komunitas, bisnis kreatif, maupun event. Bagi pihak yang tertarik berkolaborasi di aset Pos Properti Indonesia, kami mengundang untuk dapat menghubungi tim kami melalui kanal resmi perusahaan,” tambahnya.
Kehadiran fasilitas olahraga ini diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi Graha Pos Indonesia sebagai ruang publik yang relevan, sekaligus mendukung gaya hidup aktif dan interaksi sosial di tengah dinamika Kota Bandung. (E-3)
Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan permukiman warga di Jakarta dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan seluruh lapangan padel yang beroperasi di Ibu Kota wajib mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bermain padel saat bulan puasa sebaiknya dilakukan dalam waktu terbatas, yakni maksimal selama 45 menit menjelang waktu berbuka.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan memberi toleransi terhadap lapangan padel yang berdiri tanpa izin resmi.
OLAHRAGA padel telah bertransformasi dari sekadar tren menjadi gaya hidup masif di Jakarta.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengambil tindakan tegas dengan menyegel permanen lapangan padel di kawasan Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
Novak Djokovic menyingkirkan wakil AS Aleksandar Kovacevic dengan skor 6-4, 1-6, dan 6-4 pada pertandingan yang berlangsung Senin (10/3) waktu setempat.
Menghadapi wakil tuan rumah, Brandon Nakashima, Alexander Zverev dipaksa bermain tiga set sebelum akhirnya menang dengan skor ketat 7-6 (7-2), 5-7, dan 6-4, Minggu (8/3) waktu setempat.
Aryna Sabalenka tampil perkasa saat menumbangkan wakil Rumania, Jaqueline Cristian, dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-1 di laga Indian Wells.
PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, memilih menatap ajang Indian Wells 2026 dengan pendekatan realistis. Ia tidak memasang target khusus, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas.
Carlos Alcaraz mengincar gelar ketiga di Indian Wells 2026 dengan modal 12 kemenangan beruntun. Simak pengakuan sang petenis nomor 1 dunia tentang ambisi mengejar rekor Novak Djokovic
Daniil Medvedev, bintang tenis dunia terjebak di Dubai akibat penutupan ruang udara Timur Tengah. Terancam absen di ATP Masters 1000 Indian Wells.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved