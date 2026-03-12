Kejutan di Indian Wells, Jack Draper Singkirkan Novak Djokovic

Petenis asal Inggris Jack Draper di Mexico ATP Open 500( Rodrigo Oropeza / AFP)

LANGKAH Novak Djokovic untuk mengulang memori manis di Indian Wells 2026 harus terhenti secara dramatis. Ia dipanggil angkat koper oleh wakil Britania Raya, Jack Draper, dalam pertarungan sengit tiga set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) pada babak 16 besar, Rabu waktu setempat.

Kekalahan ini memupus harapan Djokovic untuk kembali ke perempat final turnamen Masters 1000 ini sejak terakhir kali ia merengkuh gelar kelimanya pada 2016 silam.

Draper, yang baru kembali berkompetisi setelah absen enam bulan akibat cedera lengan, tampil gigih menguras stamina Djokovic melalui variasi pukulan drop shot.

"Saya datang ke sini malam ini dan memenangkan pertandingan melalui determinasi, mencoba memecahkan masalah, melakukan yang terbaik, serta memiliki sikap yang hebat," ujar Draper dikutip dari AFP.

Momentum krusial terjadi pada gim pembuka set ketiga yang melelahkan. Djokovic sempat memenangi reli panjang lewat pukulan overhead untuk memimpin 40-30, namun ia tampak kehabisan tenaga hingga harus berlutut di lapangan.

"Satu poin. Sangat luar biasa memenangkan poin di gim itu, tetapi saya benar-benar kehabisan bensin," sebut Djokovic.

Meski sempat mematahkan servis Draper saat petenis muda itu mencoba menutup pertandingan pada kedudukan 5-4, Djokovic gagal menjaga konsistensi di fase tiebreak.

"Dia memainkan gim yang ceroboh saat kedudukan 5-4, dan saya merasakan dukungan penonton. Saya sempat berpikir mungkin akan memenangkan ini karena skornya sangat tipis," Djokovic.

Draper yang melaju ke perempat final telah ditunggu oleh Daniil Medvedev. Unggulan asal Rusia tersebut melaju mulus setelah mengandaskan perlawanan wakil tuan rumah, Alex Michelsen, dengan skor 6-2, 6-4.. (H-4)