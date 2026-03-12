Kejutan di Indian Wells, Jack Draper Singkirkan Novak Djokovic

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
LANGKAH Novak Djokovic untuk mengulang memori manis di Indian Wells 2026 harus terhenti secara dramatis. Ia dipanggil angkat koper oleh wakil Britania Raya, Jack Draper, dalam pertarungan sengit tiga set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) pada babak 16 besar, Rabu waktu setempat.
Kekalahan ini memupus harapan Djokovic untuk kembali ke perempat final turnamen Masters 1000 ini sejak terakhir kali ia merengkuh gelar kelimanya pada 2016 silam.
Draper, yang baru kembali berkompetisi setelah absen enam bulan akibat cedera lengan, tampil gigih menguras stamina Djokovic melalui variasi pukulan drop shot.
"Saya datang ke sini malam ini dan memenangkan pertandingan melalui determinasi, mencoba memecahkan masalah, melakukan yang terbaik, serta memiliki sikap yang hebat," ujar Draper dikutip dari AFP.
Momentum krusial terjadi pada gim pembuka set ketiga yang melelahkan. Djokovic sempat memenangi reli panjang lewat pukulan overhead untuk memimpin 40-30, namun ia tampak kehabisan tenaga hingga harus berlutut di lapangan.
"Satu poin. Sangat luar biasa memenangkan poin di gim itu, tetapi saya benar-benar kehabisan bensin," sebut Djokovic.
Meski sempat mematahkan servis Draper saat petenis muda itu mencoba menutup pertandingan pada kedudukan 5-4, Djokovic gagal menjaga konsistensi di fase tiebreak.
"Dia memainkan gim yang ceroboh saat kedudukan 5-4, dan saya merasakan dukungan penonton. Saya sempat berpikir mungkin akan memenangkan ini karena skornya sangat tipis," Djokovic.
Draper yang melaju ke perempat final telah ditunggu oleh Daniil Medvedev. Unggulan asal Rusia tersebut melaju mulus setelah mengandaskan perlawanan wakil tuan rumah, Alex Michelsen, dengan skor 6-2, 6-4.. (H-4)
Kemenangan atas Aleksandar Kovacevic memastikan tempat Novak Djokovic di putaran keempat turnamen Indian Wells untuk pertama kalinya sejak 2017.
Novak Djokovic menyingkirkan wakil AS Aleksandar Kovacevic dengan skor 6-4, 1-6, dan 6-4 pada pertandingan yang berlangsung Senin (10/3) waktu setempat.
Carlos Alcaraz memperpanjang rekor tak terkalahkan di 2026, sementara Novak Djokovic harus bermain tiga set untuk melaju ke babak ketiga Indian Wells Masters.
Djokovic terakhir kali manjurai Grand Slam dalam US Open 2023
Bagi Djokovic, kekalahan ini menjadi momen pahit karena untuk pertama kalinya ia takluk di final Melbourne setelah 10 kali selalu menang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved