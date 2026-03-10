Novak Djokovic Lolos Dramatis ke Babak 16 Besar Indian Wells

Headline
NOVAK Djokovic harus bekerja keras sebelum akhirnya memastikan tiket ke babak 16 besar turnamen Indian Wells.
Petenis Serbia itu menyingkirkan wakil Amerika Serikat (AS) Aleksandar Kovacevic dengan skor 6-4, 1-6, dan 6-4 pada pertandingan yang berlangsung Senin (10/3) waktu setempat.
Kemenangan tersebut membawa Djokovic mencapai babak keempat di Indian Wells untuk pertama kalinya sejak 2017.
Djokovic, yang menjalani turnamen pertamanya sejak kalah dari Carlos Alcaraz di final Australia Terbuka mendapat perlawanan sengit dari Kovacevic. Petenis peringkat ke-72 dunia itu bahkan mencatatkan 16 ace sepanjang pertandingan.
"Saya tahu sebelum pertandingan bahwa jika dia melakukan servis dengan baik dan menempatkan bola dengan tepat di kotak servis, akan sangat sulit untuk mematahkan servisnya," ujar Djokovic.
"Itulah yang sebenarnya terjadi. Dia melakukan servis dengan sangat baik, mungkin kecuali satu gim di set pertama dan mungkin gim terakhir di set ketiga. Dia sedikit tegang dan melewatkan beberapa servis pertama. Dia membawa saya ke posisi di mana saya bisa memenangkannya dan saya memanfaatkannya," sambungnya.
Djokovic akhirnya memastikan kemenangan setelah mematahkan servis Kovacevic pada gim terakhir set ketiga.
Petenis berusia 37 tahun itu kini mengoleksi lima gelar Indian Wells, jumlah yang menyamai rekor milik Roger Federer. Namun, Djokovic belum pernah mencapai perempat final di turnamen tersebut sejak meraih gelar terakhirnya pada 2016.
Pada pertandingan melawan Kovacevic, Djokovic memulai laga dengan baik setelah mencuri break lebih dulu di set pertama dan mampu mempertahankannya hingga menutup set.
Kovacevic kemudian bangkit pada set kedua. Petenis berusia 27 tahun asal New York itu memenangi dua gim servis terakhir di set pertama tanpa kehilangan poin sebelum tampil dominan di set kedua saat Djokovic terlihat frustrasi.
Djokovic mampu bangkit di set penentuan. Meski sempat terjatuh pada gim kedelapan, ia tetap mampu mengendalikan permainan hingga mengamankan kemenangan.
"Pada akhirnya yang paling penting adalah mendapatkan kemenangan," kata Djokovic.
Di babak 16 besar, Djokovic akan menghadapi pemenang pertandingan antara juara bertahan Jack Draper dan petenis Argentina Francisco Cerundolo untuk memperebutkan tempat di perempat final. (Z-1)
