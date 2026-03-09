Hancurkan Resistensi Brandon Nakashima, Alexander Zverev Melaju ke Babak Keempat Indian Wells

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UNGGULAN keempat asal Jerman, Alexander Zverev, harus memeras keringat lebih dalam untuk mengamankan tiket ke babak keempat ATP Masters Indian Wells 2026.
Menghadapi wakil tuan rumah, Brandon Nakashima, Zverev dipaksa bermain tiga set sebelum akhirnya menang dengan skor ketat 7-6 (7-2), 5-7, dan 6-4, Minggu (8/3) waktu setempat.
Pertandingan ini menjadi ujian kesabaran yang luar biasa bagi Zverev. Pasalnya, sepanjang dua set pertama hingga awal set penentuan, petenis peringkat empat dunia tersebut sama sekali tidak mendapatkan satu pun peluang break point.
Nakashima, yang kini duduk di peringkat 30 dunia, tampil sangat disiplin melalui servis-servis presisinya yang sulit dibaca.
Zverev baru menemukan celah di momen-momen krusial set ketiga. Setelah sempat menyia-nyiakan dua peluang break, ia akhirnya berhasil mematahkan servis Nakashima tepat di gim terakhir untuk memastikan kemenangan.
Usai laga, Zverev memberikan kredit khusus bagi lawannya yang berusia 24 tahun tersebut.
Baginya, Nakashima memiliki kemampuan servis yang sangat unik meski tidak mengandalkan kecepatan tenaga yang eksplosif.
"Dia memiliki servis yang luar biasa, dan itu sering tidak terpikirkan. Penempatan servisnya mungkin yang terbaik di dunia," kata Zverev dikutip dari AFP.
Ia menambahkan bahwa efisiensi adalah kunci kemenangannya kali ini.
"Apa yang kurang dalam kekuatan, dia jelas menggantinya dengan penempatan. Saya tidak memiliki peluang untuk mematahkan servisnya selama dua set setengah pertama dan satu-satunya kesempatan yang saya miliki akhirnya bisa saya manfaatkan. Saya tentu senang bisa meraih kemenangan karena itu pertandingan yang sulit," lanjutnya.
Kemenangan ini sekaligus mempertegas dominasi Zverev atas Nakashima dengan rekor pertemuan yang kini menjadi 5-0.
Di babak berikutnya, Zverev akan menghadapi pemenang laga antara unggulan ke-15 asal Italia, Flavio Cobolli, atau petenis AS lainnya, Frances Tiafoe.
Di sisi lain bagan turnamen, perhatian juga tertuju pada petenis nomor dua dunia, Jannik Sinner.
Sinner dijadwalkan menghadapi Denis Shapovalov setelah sebelumnya tampil sangat dominan di laga pembuka dengan hanya kehilangan dua gim saat melibas Dalibor Svrcina.
Selain laga Sinner, publik Indian Wells juga menanti duel sesama petenis AS antara unggulan kedelapan Ben Shelton melawan Learner Tien.
Sementara itu, laga penutup malam akan menyajikan duel sengit antara unggulan ke-23 Tommy Paul melawan remaja berbakat asal Brasil, Joao Fonseca.
Fonseca, 19, menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah secara dramatis menyingkirkan unggulan ke-16, Karen Khachanov, lewat penyelamatan dua match point di babak sebelumnya. (Z-1)
Novak Djokovic menyingkirkan wakil AS Aleksandar Kovacevic dengan skor 6-4, 1-6, dan 6-4 pada pertandingan yang berlangsung Senin (10/3) waktu setempat.
Aryna Sabalenka tampil perkasa saat menumbangkan wakil Rumania, Jaqueline Cristian, dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-1 di laga Indian Wells.
PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, memilih menatap ajang Indian Wells 2026 dengan pendekatan realistis. Ia tidak memasang target khusus, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas.
Carlos Alcaraz mengincar gelar ketiga di Indian Wells 2026 dengan modal 12 kemenangan beruntun. Simak pengakuan sang petenis nomor 1 dunia tentang ambisi mengejar rekor Novak Djokovic
Daniil Medvedev, bintang tenis dunia terjebak di Dubai akibat penutupan ruang udara Timur Tengah. Terancam absen di ATP Masters 1000 Indian Wells.
Novak Djokovic menyingkirkan wakil AS Aleksandar Kovacevic dengan skor 6-4, 1-6, dan 6-4 pada pertandingan yang berlangsung Senin (10/3) waktu setempat.
Aryna Sabalenka tampil perkasa saat menumbangkan wakil Rumania, Jaqueline Cristian, dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-1 di laga Indian Wells.
Duet Janice/Piter berhasil menghentikan langkah pasangan Marie Bouzkova (Rep Ceko) dan Ann Li (Amerika Serikat) melalui kemenangan straight set 7-6 (3) dan 6-3.
Daniil Medvedev menang dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-2 atas Felix Auger-Aliassime di laga semifinal Dubai Duty Free Tennis Championships.
Masuk ke lapangan dengan catatan buruk 0-11 melawan petenis peringkat lima dunia, Miomir Kecmanovic akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan tersebut dengan mengalahkan Alexander Zverev.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved