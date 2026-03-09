Hancurkan Resistensi Brandon Nakashima, Alexander Zverev Melaju ke Babak Keempat Indian Wells

Petenis Jerman Alexander Zverev(AFP/CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

UNGGULAN keempat asal Jerman, Alexander Zverev, harus memeras keringat lebih dalam untuk mengamankan tiket ke babak keempat ATP Masters Indian Wells 2026.

Menghadapi wakil tuan rumah, Brandon Nakashima, Zverev dipaksa bermain tiga set sebelum akhirnya menang dengan skor ketat 7-6 (7-2), 5-7, dan 6-4, Minggu (8/3) waktu setempat.

Pertandingan ini menjadi ujian kesabaran yang luar biasa bagi Zverev. Pasalnya, sepanjang dua set pertama hingga awal set penentuan, petenis peringkat empat dunia tersebut sama sekali tidak mendapatkan satu pun peluang break point.

Nakashima, yang kini duduk di peringkat 30 dunia, tampil sangat disiplin melalui servis-servis presisinya yang sulit dibaca.

Zverev baru menemukan celah di momen-momen krusial set ketiga. Setelah sempat menyia-nyiakan dua peluang break, ia akhirnya berhasil mematahkan servis Nakashima tepat di gim terakhir untuk memastikan kemenangan.

Pujian untuk Servis Nakashima

Usai laga, Zverev memberikan kredit khusus bagi lawannya yang berusia 24 tahun tersebut.

Baginya, Nakashima memiliki kemampuan servis yang sangat unik meski tidak mengandalkan kecepatan tenaga yang eksplosif.

"Dia memiliki servis yang luar biasa, dan itu sering tidak terpikirkan. Penempatan servisnya mungkin yang terbaik di dunia," kata Zverev dikutip dari AFP.

Ia menambahkan bahwa efisiensi adalah kunci kemenangannya kali ini.

"Apa yang kurang dalam kekuatan, dia jelas menggantinya dengan penempatan. Saya tidak memiliki peluang untuk mematahkan servisnya selama dua set setengah pertama dan satu-satunya kesempatan yang saya miliki akhirnya bisa saya manfaatkan. Saya tentu senang bisa meraih kemenangan karena itu pertandingan yang sulit," lanjutnya.

Kemenangan ini sekaligus mempertegas dominasi Zverev atas Nakashima dengan rekor pertemuan yang kini menjadi 5-0.

Di babak berikutnya, Zverev akan menghadapi pemenang laga antara unggulan ke-15 asal Italia, Flavio Cobolli, atau petenis AS lainnya, Frances Tiafoe.

Sinner dan Persaingan di Stadion Utama

Di sisi lain bagan turnamen, perhatian juga tertuju pada petenis nomor dua dunia, Jannik Sinner.

Sinner dijadwalkan menghadapi Denis Shapovalov setelah sebelumnya tampil sangat dominan di laga pembuka dengan hanya kehilangan dua gim saat melibas Dalibor Svrcina.

Selain laga Sinner, publik Indian Wells juga menanti duel sesama petenis AS antara unggulan kedelapan Ben Shelton melawan Learner Tien.

Sementara itu, laga penutup malam akan menyajikan duel sengit antara unggulan ke-23 Tommy Paul melawan remaja berbakat asal Brasil, Joao Fonseca.

Fonseca, 19, menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah secara dramatis menyingkirkan unggulan ke-16, Karen Khachanov, lewat penyelamatan dua match point di babak sebelumnya. (Z-1)