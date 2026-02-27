Alexander Zverev Tersingkir di Putaran Kedua Acapulco

Headline
KEJUTAN besar mewarnai putaran kedua turnamen Abierto Mexicano Telcel 2026. Unggulan teratas, Alexander Zverev, dipaksa angkat koper lebih awal setelah takluk di tangan petenis Serbia, Miomir Kecmanovic, melalui pertarungan sengit tiga set yang berakhir dengan skor 6-3, 6-7(3), dan 7-6(4).
Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam karier Kecmanovic. Masuk ke lapangan dengan catatan buruk 0-11 melawan petenis peringkat lima besar dunia, pemain berusia 26 tahun ini akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan tersebut.
Penampilan solidnya sukses meruntuhkan dominasi Zverev yang merupakan juara turnamen ini pada edisi 2021.
"Rasanya luar biasa, terutama karena beberapa tahun terakhir ini cukup berat," kata Kecmanovic, petenis peringkat 84 dunia, dikutip dari ATP. "Jadi saya senang akhirnya beberapa hal berjalan sesuai keinginan saya."
Statistik menunjukkan bahwa disiplin di lapangan menjadi pembeda utama dalam laga ini. Kecmanovic tampil sangat percaya diri dengan pukulan backhand-nya, tercatat ia hanya melakukan enam kesalahan sendiri (unforced error).
Sebaliknya, Zverev, yang menempati peringkat empat dunia, justru tampil kurang klinis dengan total 17 kesalahan sendiri di sisi backhand.
"Saya rasa saya lebih agresif ketika dibutuhkan. Saya melakukan servis jauh lebih baik dari biasanya, jadi saya senang semuanya berjalan baik hari ini," ujar Kecmanovic.
Ia juga menambahkan bahwa status Zverev sebagai favorit justru membuatnya bermain lepas tanpa beban.
Hasil ini sekaligus memperbaiki catatan pertemuan (head-to-head) Kecmanovic melawan peraih 24 gelar juara tur tersebut menjadi imbang 2-2.
Di babak perempat final, Kecmanovic dijadwalkan menghadapi petenis kidal asal Prancis, Terence Atmane, yang sebelumnya menyingkirkan Rafael Jodar. (Ant/Z-1)
