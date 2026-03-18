Emma Raducanu Putuskan Mundur dari Miami Terbuka

Petenis Inggris Emma Raducanu(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PETENIS Inggris Emma Raducanu memutuskan untuk mundur dari turnamen WTA 1000 Miami Terbyka akibat kondisi kesehatan yang menurun (sakit).

Raducanu, yang saat ini menempati peringkat 23 dunia, sejatinya mendapatkan keuntungan bye di putaran pertama.

Mantan juara Amerika Serikat (AS) Terbuka tersebut dijadwalkan langsung berlaga di babak kedua menghadapi pemenang antara rekan senegaranya, Sonay Kartal, atau petenis tuan rumah Peyton Stearns. Namun, kondisi fisik yang tidak prima memaksanya menepi dari lapangan Stadion Hard Rock.

Baca juga : Petenis Inggris Emma Raducanu Mundur dari Turnamen Miami Terbuka

Tren Performa yang Fluktuatif

Keputusan ini menjadi kabar kurang menyenangkan bagi penggemar Raducanu. Setelah sempat mencapai final WTA Tour keduanya di Cluj-Napoca, Februari lalu, performa petenis berusia 23 tahun ini cenderung tidak stabil.

Ia gagal mempertahankan momentum saat melakoni tur di Timur Tengah dengan menelan kekalahan beruntun di putaran pertama Doha dan Dubai.

Pekan lalu, di Indian Wells, Raducanu sebenarnya sempat menunjukkan titik terang dengan menumbangkan petenis kualifikasi Anastasia Zakharova.

Baca juga : Emma Raducanu Tersingkir dari Australia Terbuka 2026, Evaluasi Total Gaya Bermain

Namun, langkahnya langsung terhenti secara menyakitkan di tangan Amanda Anisimova dengan skor telak 6-1 dan 6-1 hanya dalam waktu 52 menit.

Krisis Cedera Pemain Muda

Kabar mundurnya pemain tidak berhenti di Raducanu saja. Rekan senegaranya, Sonay Kartal, juga terpaksa menarik diri akibat cedera punggung bagian bawah.

Masalah fisik yang sama sebelumnya telah memaksa Kartal mundur di babak keempat Indian Wells saat melawan Elena Rybakina, padahal ia sedang berada dalam tren positif usai menumbangkan petenis unggulan seperti Emma Navarro dan Madison Keys.

Nasib serupa dialami petenis muda Australia berusia 19 tahun, Maya Joint. Joint, yang sedang berjuang memutus tren negatif enam kekalahan beruntun sejak Januari lalu, harus menyerah pada cedera punggung bagian bawah yang dialaminya.

Perubahan Bagan dan Kehadiran Pemain Top

Menyusul mundurnya ketiga pemain tersebut, otoritas WTA mengonfirmasi bahwa Maria Sakkari dan Jaqueline Cristian kini naik menjadi pemain unggulan.

Slot kosong yang ditinggalkan di babak utama akan diisi oleh para petenis dari babak kualifikasi atau melalui jalur lucky loser.

Meski beberapa nama besar absen, Miami Terbuka tahun ini tetap menjanjikan persaingan sengit.

Seluruh petenis di peringkat 10 besar WTA dipastikan berpartisipasi, termasuk Aryna Sabalenka, yang baru saja menyabet gelar juara di Indian Wells.

Sabalenka, yang kini menyandang status sebagai petenis nomor satu dunia sekaligus juara bertahan, dijadwalkan memulai kampanyenya melawan Ann Li atau petenis dari babak kualifikasi.

Babak utama Miami Terbuka resmi bergulir pada Rabu (18/3) WIB, menyusul selesainya babak kualifikasi yang sempat terhambat cuaca buruk pada akhir pekan lalu. (Ant/Z-1)