Cedera Irina Khromacheva Paksa Aldila Sutjiadi Ganti Pasangan di Miami Terbuka 2026

PETENIS ganda putri andalan Indonesia, Aldila Sutjiadi, terpaksa mengubah rencana di Miami Terbuka 2026. Langkah ini diambil setelah pasangan awalnya, Irina Khromacheva, memutuskan mundur akibat cedera sesaat sebelum turnamen dimulai.
Sebagai solusi cepat, Aldila akan berduet dengan petenis asal Estonia, Ingrid Neel, yang kebetulan juga tengah mencari rekan duet untuk turnamen level WTA 1000 ini.
Pelatih Aldila, Christopher Rungkat, mengungkapkan bahwa perubahan ini terjadi secara mendadak sehingga tim harus bergerak cepat di tengah keterbatasan waktu.
“Awalnya rencana Aldila akan berpasangan dengan Khromacheva di Indian Wells dan Miami, tetapi dia mundur di saat-saat terakhir karena cedera, sehingga kami harus mengubah rencana,” ujar sosok yang akrab disapa Christo tersebut, Jumat (20/3).
Sebelumnya, duet Aldila/Neel sempat mencoba peruntungan di Indian Wells. Namun, saat itu mereka gagal masuk ke babak utama karena kombinasi peringkat yang belum mencukupi dan tertahan di posisi alternate pertama.
Persiapan Aldila/Neel di Miami pun tidak sepenuhnya mulus. Cuaca ekstrem berupa badai petir sempat mengganggu jadwal latihan mereka di lapangan.
Meski demikian, Christo menegaskan timnya akan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk membangun chemistry di lapangan.
“Kami sudah mulai latihan, tetapi kondisi cuaca sempat menghambat. Kami akan lanjutkan persiapan untuk menghadapi pertandingan,” tambah Christo.
Perjuangan pasangan Aldila/Neel akan dimulai pada babak 32 besar Miami Terbuka, Sabtu (21/3). Mereka dijadwalkan menghadapi pasangan Amerika Serikat, Hailey Baptiste/Peyton Stearns. (Ant/Z-1)
