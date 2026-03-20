Lorenzo Musetti Mundur dari Miami Terbuka, Fokus Pulihkan Cedera Jelang Musim Tanah Liat

Petenis Italia Lorenzo Musetti(AFP/CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

KABAR kurang menyenangkan datang dari petenis berbakat asal Italia, Lorenzo Musetti. Unggulan keempat di Miami Terbuka tersebut terpaksa memutuskan untuk mundur dari turnamen ATP Masters 1000 tahun ini akibat mengalami cedera pada lengan kanannya.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Musetti melalui unggahan di media sosialnya. Petenis berusia 24 tahun itu mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak bisa berkompetisi di Florida, tempat saat ia biasanya tampil cukup solid.

"Hai semuanya, sayangnya saya harus mundur dari @miamiopen," tulis Musetti di Instagram Stories, Kamis (19/3).

"Saya senang bermain di sini, tetapi hanya butuh sedikit waktu untuk merasa 100 persen di lapangan. Saya menghargai dukungan Anda dan berharap dapat bertemu Anda semua selama musim lapangan tanah liat!" lanjutnya.

Tren Cedera yang Menghambat Performa

Keputusan mundur ini memperpanjang catatan medis Musetti di musim kompetisi 2026. Sejak awal tahun, langkah petenis Italia ini memang terus dibayangi oleh masalah kebugaran.

Sebelum didera masalah lengan kanan, Musetti sempat mengalami cedera paha kanan atas yang cukup menyakitkan di Australia Terbuka pada Januari lalu.

Kala itu, ia terpaksa mundur di babak perempat final saat sudah memimpin dua set melawan petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic.

Ia sempat mencoba bangkit dan kembali beraksi di Indian Wells awal Maret ini. Namun, kurangnya waktu pemulihan tampaknya berdampak pada performanya di lapangan, di mana ia harus tersingkir lebih awal pada pertandingan pembuka.

Menatap Musim Lapangan Tanah Liat

Kehilangan poin di Miami tentu menjadi kerugian bagi Musetti, mengingat ia memiliki rekam jejak yang cukup baik di turnamen ini dengan mencapai babak keempat pada edisi 2024 dan 2025. Namun, pilihan ini diambil demi menjaga kebugaran tubuhnya secara jangka panjang.

Kini, fokus Musetti beralih sepenuhnya pada pemulihan kondisi fisik guna menyambut tur lapangan tanah liat di Eropa. Permukaan lapangan ini merupakan zona nyaman bagi Musetti, merujuk pada performa impresifnya di 2025.

Pada musim lalu, Musetti menunjukkan dominasi di atas tanah liat dengan keberhasilannya menembus partai final di Monte-Carlo. Tidak hanya itu, ia juga tampil konsisten dengan mencapai babak semifinal di tiga turnamen besar lainnya, yakni Roland Garros, Madrid, dan Roma.

Dengan rekam jejak tersebut, Musetti diharapkan bisa kembali ke performa puncaknya saat musim tanah liat dimulai nanti. (Ant/Z-1)