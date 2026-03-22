Aldila Sutjiadi(Instagram @dila11)

GANDA putri Aldila Sutjiadi/Ingrid Neel berhasil mengamankan tiket ke babak kedua Miami Terbuka 2026. Kepastian ini didapat setelah mereka menundukkan pasangan tuan rumah, Hailey Baptista/Peyton Stearns, di Hard Rock Stadium, Florida, Minggu (22/3) dini hari WIB.

Melansir data resmi penyelenggara, duet Aldila/Ingrid menyudahi perlawanan Baptista/Stearns melalui drama tiga set dengan skor 6-2, 6-7, dan 10-6.

Jalannya Pertandingan

Aldila/Ingrid tampil dominan sejak awal laga. Pada set pembuka, mereka sukses mengonversi seluruh peluang break point (3/3) dan mencatatkan satu ace untuk menutup set pertama dengan skor meyakinkan 6-2. Pertandingan secara total memakan waktu 1 jam 43 menit.

Namun, memasuki set kedua, Baptista/Stearns bangkit memberikan perlawanan sengit. Pasangan Amerika Serikat tersebut berhasil memaksakan tie break setelah skor imbang 6-6, dan akhirnya merebut set kedua dengan keunggulan 7-4.

Pada set penentuan yang menggunakan format super tie break, Aldila/Ingrid kembali menemukan performa terbaiknya. Mereka tampil sangat solid dengan memaksimalkan 100% poin dari servis pertama untuk mengunci kemenangan 10-6.

Agenda Selanjutnya

Di babak berikutnya turnamen level WTA 1000 ini, Aldila/Ingrid akan menanti pemenang antara unggulan ketujuh, Cristina Bucsa/Nicole Melichar, melawan Sofia Kenin/Ludmila Samsonova.

Selain Aldila, petenis putri Indonesia lainnya, Janice Tjen, juga dijadwalkan bertanding di nomor ganda putri. Berpasangan dengan Chan Hao-ching, Janice akan menghadapi tantangan berat melawan Elise Mertens/Zhang Shuai pada Senin (23/3) dini hari WIB. (Ant/Z-1)