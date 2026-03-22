Jannik Sinner dan Jessica Pegula Melaju ke Putaran  Ketiga Miami Terbuka

Petenis Italia Jannik Sinner

UNGGULAN utama Jannik Sinner dan Jessica Pegula sukses mengamankan tiket ke babak ketiga Miami Terbuka setelah mencatatkan kemenangan meyakinkan pada Sabtu (21/3) waktu setempat.

Dominasi Sinner di Lapangan Keras

Petenis nomor dua dunia, Jannik Sinner, tampil dominan saat menyingkirkan wakil Bosnia dan Herzegovina, Damir Dzumhur. Sinner menutup laga dengan skor identik 6-3 dan 6-3 dalam waktu 70 menit.

Sinner langsung menggebrak sejak awal laga dengan mematahkan servis lawan untuk unggul 2-0 di set pertama.

Ketangguhannya teruji saat ia berhasil menyelamatkan break point krusial melalui sebuah ace di gim ketujuh, sebelum akhirnya menutup set pertama dalam 34 menit.

Memasuki set kedua, performa Sinner tetap solid. Ia kembali mematahkan servis lawan di gim ketiga dan menyudahi perlawanan Dzumhur lewat pukulan backhand winner pada poin terakhir.

"Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat senang dan kita lihat apa yang akan datang," kata Sinner dikutip dari AFP.

Terkait strateginya di lapangan, ia menambahkan, "Memulai dengan break lebih awal, saya mencoba sedikit lebih agresif. Terkadang itu bekerja dengan sangat baik, terkadang saya membuat beberapa kesalahan sendiri. Tapi saya tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi di sini. Ini sangat berbeda dari sebelumnya."

Kemenangan ini memperpanjang tren positif Sinner yang baru saja menjuarai Indian Wells awal bulan ini. Kolektor empat gelar Grand Slam tersebut kini berambisi menyapu bersih gelar Sunshine Double, sebuah rekor yang terakhir kali dicetak oleh Roger Federer pada 2017.

Di babak selanjutnya, ia akan menghadapi pemenang laga antara Corentin Moutet (Prancis) atau Tomas Machac (Rep Ceko).

Pegula Melaju Singkat

Di sektor putri, unggulan kelima asal Amerika Serikat (AS), Jessica Pegula, tidak perlu memeras keringat terlalu banyak. Pegula melaju ke babak ketiga hanya dalam waktu 38 menit setelah lawannya, Francesca Jones (Inggris), memutuskan mundur karena sakit saat posisi skor tertinggal 6-1, 3-0.

"Saya hanya mencoba fokus pada diri sendiri, tetap berada di setiap poin, tetap sangat positif," ujar Pegula yang merupakan finalis Miami tahun lalu.

Ujian sesungguhnya bagi Pegula akan hadir di babak ketiga saat ia berhadapan dengan petenis Kanada, Leylah Fernandez.

Fernandez sendiri harus berjuang keras selama dua jam 25 menit untuk menyingkirkan Oksana Selekhmeteva dengan skor 7-6 (7/1), 3-6, dan 6-1. (Z-1)