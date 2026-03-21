Janice Tjen Terhenti di Putaran Pertama Miami Terbuka

PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, harus terhenti di babak 128 besar turnamen Miami Terbuka. Bertanding di Hard Rock Stadium, Florida, Jumat (20/3) waktu setempat, Janice takluk dari wakil Kazakhstan, Yulia Putintseva, melalui pertarungan sengit tiga set dengan skor 6-3, 3-6, dan 4-6.

Janice, yang kini menempati peringkat 40 dunia, sebenarnya memulai laga dengan sangat meyakinkan. Ia berhasil mengamankan set pertama dengan kemenangan 6-3. Namun, Putintseva yang merupakan peringkat 75 dunia mulai bangkit di set kedua.

Momentum berbalik saat Putintseva berhasil mematahkan servis Janice dan memimpin 5-2. Meski Janice sempat memberikan perlawanan dan mengubah skor menjadi 5-3, Putintseva tampil tenang saat memegang servis untuk menutup set kedua dengan skor 6-3, sekaligus memaksa terjadinya rubber set.

Pada set penentu, duel berlangsung alot hingga kedudukan imbang 1-1. Namun, Janice melakukan kesalahan fatal berupa double fault pada gim ketiga yang membuat servisnya dipatahkan. Putintseva tidak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk menjauh dengan keunggulan 3-1.

Janice sempat berusaha mengejar dan memangkas jarak hingga skor 4-5. Namun, agresivitas Putintseva di gim penentu tak terbendung. Putintseva sempat unggul cepat 40-0 sebelum akhirnya mengunci kemenangan setelah pengembalian bola Janice keluar lapangan.

Fokus ke Ganda Putri

Meski harus angkat koper di nomor tunggal putri, perjuangan Janice di Miami Open belum berakhir. Ia dijadwalkan kembali turun di nomor ganda putri berpasangan dengan petenis asal Taiwan, Chan Hao-ching.

Langkah mereka di nomor ganda dipastikan tidak mudah. Pasangan Janice/Chan akan langsung berhadapan dengan unggulan keempat, Elise Mertens (Belgia) dan Zhang Shuai (Tiongkok), pada Sabtu (21/3) waktu setempat. (Ant/Z-1)