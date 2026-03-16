Kalahkan Daniil Medvedev, Jannik Sinner Raih Gelar Perdana di 2026

Petenis Italia Jannik Sinner usai menjadi juara Indian Wells.(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

JANNIK Sinner mengukuhkan statusnya sebagai raja baru lapangan keras setelah berhasil merengkuh gelar juara Indian Wells 2026. Dalam partai final yang berlangsung menegangkan pada Senin (16/3), petenis asal Italia tersebut sukses menaklukkan rival beratnya, Daniil Medvedev, melalui dua set langsung dengan skor ketat 7-6 (8-6) dan 7-6 (7-4).

Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi trofi pertama Sinner di musim 2026. Tidak hanya itu, keberhasilan ini sekaligus mempertegas dominasi total Sinner sepanjang turnamen; ia tercatat menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kehilangan satu set pun dari awal hingga podium juara.

Duel Tanpa Celah

Selama 1 jam 55 menit, penonton disuguhi duel tingkat tinggi yang sangat disiplin. Uniknya, tidak ada satu pun break point yang tercipta sepanjang pertandingan. Kedua petenis tampil sangat tangguh saat memegang servis, memaksa laga ditentukan melalui drama tiebreak di kedua set.

Sinner tampil luar biasa solid di balik servis pertamanya dengan memenangi 43 dari 47 poin. Konsistensi ini membuat Medvedev kesulitan mencari celah, bahkan Sinner tidak pernah sekalipun berada dalam posisi terancam kehilangan gim servisnya.

Momen krusial di set pertama terjadi saat tiebreak ketika Medvedev melakukan kesalahan fatal dalam menilai arah bola. Ia membiarkan bola yang dikiranya keluar, namun ternyata jatuh tepat di dalam garis. Kesalahan kalkulasi ini menjadi titik balik yang dimanfaatkan Sinner untuk mengamankan set pembuka.

Kebangkitan Mental di Set Kedua

Memasuki set kedua, tensi pertandingan meningkat. Medvedev sempat berada di atas angin saat unggul jauh 4-0 pada fase tiebreak.

Namun, di sinilah mentalitas juara Sinner diuji. Perlahan tapi pasti, ia mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan sebelum akhirnya mengunci kemenangan melalui servis keras yang gagal dikembalikan Medvedev.

Usai laga, Sinner mengungkapkan kunci kemenangannya adalah keberanian di poin-poin kritis.

"Saya terus percaya dan terus menekan. Saya mencoba lebih berani dalam melepaskan pukulan. Jika harus berlanjut ke set ketiga, posisi kami akan kembali sama kuat, jadi saya mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya dan saya sangat senang. Ini adalah akhir yang luar biasa," ujar Sinner.

Menyejajarkan Diri dengan Legenda

Kemenangan di Paradise Tennis ini membawa Sinner ke jajaran elit sejarah tenis dunia. Ia kini sejajar dengan Novak Djokovic dan Roger Federer sebagai pemain yang mampu mengoleksi enam gelar ATP Masters 1000 khusus di lapangan keras.

Sebaliknya, hasil ini menjadi pil pahit bagi Daniil Medvedev. Kekalahan ini merupakan kegagalan ketiganya di final Indian Wells, setelah sebelumnya ia juga harus puas menjadi runner-up saat menghadapi Carlos Alcaraz pada edisi 2023 dan 2024. (Z-1)