Sinner dan Sabalenka Jaga Asa di Miami Terbuka

Petenis Italia Jannik Sinner.(AFP)

JANNIK Sinner dan Aryna Sabalenka melanjutkan tren positif di Miami Terbuka 2026 untuk menjaga peluang meraih gelar beruntun Indian Wells dan Miami, sementara juara bertahan Jakub Mensik tersingkir.

Langkah Sinner dan Sabalenka menuju ambisi meraih "Sunshine Double" tetap terjaga setelah keduanya meraih kemenangan meyakinkan di ajang Miami Open, Senin (24/3).

Keduanya membidik pencapaian langka dengan menjuarai Indian Wells dan Miami secara beruntun, setelah sebelumnya sukses di turnamen yang digelar di California awal bulan ini.

Baca juga : Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Tersingkir di Miami Terbuka 2026

Di sektor putri, Sabalenka yang berstatus petenis nomor satu dunia melaju ke perempat final usai mengalahkan juara Olimpiade 2024 asal China, Zheng Qinwen, dengan skor 6-3, 6-4.

Sementara itu, Sinner yang mengincar gelar kedua di Miami setelah juara pada 2024, tampil dominan saat menundukkan unggulan ke-30 asal Prancis, Corentin Moutet, 6-1, 6-4 untuk melaju ke babak 16 besar.

Sabalenka berpeluang menjadi petenis kelima yang mampu menyapu gelar Indian Wells dan Miami setelah Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka, dan Iga Swiatek.

Baca juga : Jannik Sinner dan Jessica Pegula Melaju ke Putaran Ketiga Miami Terbuka

Performa Sabalenka pada laga ini terbilang solid. Ia hanya membutuhkan waktu 1 jam 25 menit untuk menyingkirkan unggulan ke-23 tersebut.

"Dia lawan yang tangguh dan saya sangat senang dengan level permainan saya hari ini. Saya bisa mengatakan bahwa rasanya seperti di rumah," ujar Sabalenka dikutip dari AFP.

"Saya merasa semakin baik, servis semakin bagus, mulai terbiasa dengan kondisi yang cukup sulit. Namun saya semakin nyaman di setiap pertandingan," tambahnya.

Pada babak perempat final, Sabalenka akan menghadapi petenis Amerika Serikat tanpa unggulan, Hailey Baptiste, yang menjadi salah satu dari tiga wakil tuan rumah yang lolos ke delapan besar.

Dua petenis Amerika lainnya, Coco Gauff dan Jessica Pegula, juga melaju. Gauff mengalahkan Sorana Cirstea 6-4, 3-6, 6-2, sementara Pegula menundukkan Jacqueline Cristian 6-4, 6-1.

Kejutan terjadi ketika unggulan ke-10 asal Kanada, Victoria Mboko, menyingkirkan unggulan kedelapan Mirra Andreeva dengan skor 7-6 (7/4), 4-6, 6-0. Ia akan menghadapi unggulan ke-13 asal Ceko, Karolina Muchova, yang menang 6-0, 6-2 atas Alexandra Eala.

Di sektor putra, Sinner tampil penuh kendali saat menghadapi Moutet di lapangan utama Hard Rock Stadium. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Amerika tanpa unggulan, Alex Michelsen, yang sebelumnya menyingkirkan Alejandro Tabilo 3-6, 6-3, 6-4.

Namun, juara bertahan Jakub Mensik harus angkat koper setelah kalah dramatis dari unggulan ke-19 asal Amerika Serikat, Frances Tiafoe, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (13/11).

Pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 55 menit itu ditentukan melalui tie-break panjang di set ketiga. Mensik sempat menyelamatkan enam match point sebelum akhirnya menyerah.

Tiafoe, yang juga sempat menyelamatkan dua match point, memastikan kemenangan setelah mengonversi peluang ketujuhnya saat pengembalian servis Mensik melebar.

Tiafoe selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis, Terence Atmane, yang menyingkirkan unggulan ketujuh asal Kanada, Felix Auger-Aliassime, 6-3, 1-6, 6-3.

Auger-Aliassime menjadi bagian dari daftar unggulan yang tersingkir lebih awal, termasuk runner-up Indian Wells Daniil Medvedev, yang kalah dari Francisco Cerundolo 6-0, 4-6, 7-5.

Sebelumnya, sejumlah unggulan lain juga telah tersingkir, di antaranya petenis nomor satu dunia Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, serta Ben Shelton.

Petenis Prancis unggulan ke-31 Ugo Humbert menang 6-4, 7-6 (7/2) atas Alexander Shevchenko, sementara unggulan ketiga Alexander Zverev mengalahkan Marin Cilic 6-2, 5-7, 6-4. (Ndf/I-1)