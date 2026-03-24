Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Tersingkir di Miami Terbuka 2026

Petenis putri Indonesia Janice TJen beraksi dalam babak semifinal WTA 250 Sao Paolo melawan petenis Inggris Francesca Jones di Brasil, Sabtu (13/9/2025).(WTA Sao Paolo)

LANGKAH Janice Tjen di ganda putri Miami Terbuka 2026 terhenti di babak 32 besar, sementara Aldila Sutjiadi tersingkir di 16 besar setelah kalah dalam pertarungan ketat.

Harapan Janice Tjen untuk melangkah lebih jauh di sektor ganda putri Miami Terbuka 2026 harus terhenti. Berpasangan dengan Chan Hao-ching (Taiwan), ia kalah dari unggulan keempat Elise Mertens (Belgia) dan Zhang Shuai (Tiongkok).

Dalam pertandingan di Hard Rock Stadium, Senin (23/3) waktu setempat, Janice/Chan menyerah dua set langsung 3-6, 4-6. Hasil itu mengakhiri langkah wakil Indonesia di babak 32 besar turnamen level WTA 1000 tersebut.

Sejak awal laga, Mertens/Zhang tampil menekan dengan konsistensi tinggi. Mereka mencatatkan persentase first serve mencapai 96 persen, membuat Janice/Chan kesulitan mengembangkan permainan, khususnya di area net.

Janice/Chan sempat memberi perlawanan dengan akurasi servis pertama 92 persen. Namun efektivitas menjadi pembeda. Mertens/Zhang mampu merebut 58 persen poin dari servis pertama, sedangkan Janice/Chan hanya 45 persen.

Kesalahan servis juga menjadi faktor penting. Janice/Chan melakukan lima double fault, berbanding dua milik lawan. Situasi ini dimanfaatkan pasangan unggulan tersebut dengan mengonversi 6 dari 10 peluang break point. Sebaliknya, Janice/Chan hanya mampu memaksimalkan 3 dari 4 kesempatan.

Secara keseluruhan, Janice/Chan kalah dalam perolehan poin 46 berbanding 60. Meski sempat mencatatkan enam poin beruntun, mereka gagal memaksa pertandingan berlanjut ke tie-break.

Sementara itu, Aldila Sutjiadi juga harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar. Berduet dengan Ingrid Neel (Estonia), Aldila kalah dari pasangan Sofia Kenin (Amerika Serikat) dan Liudmila Samsonova (Rusia).

Bertanding di tempat yang sama, Selasa (24/3) waktu setempat, Neel/Aldila kalah 3-6, 6-4, 6-10. Hasil ini menggagalkan langkah mereka ke perempat final.

Pertandingan berlangsung ketat dan berubah-ubah. Neel/Aldila tertinggal lebih dulu setelah lawan tampil efektif di set pertama. Namun mereka bangkit di set kedua dengan permainan lebih solid.

Statistik menunjukkan Neel/Aldila unggul dalam akurasi servis pertama dengan 82 persen, dibandingkan 64 persen milik lawan. Mereka juga sempat mencatatkan 10 poin beruntun untuk memaksakan set penentuan.

Secara keseluruhan, kedua pasangan sama-sama mengumpulkan 63 poin. Neel/Aldila bahkan menciptakan 17 peluang break point, tetapi hanya enam yang berhasil dikonversi. Sementara Kenin/Samsonova lebih efisien dengan memaksimalkan 6 dari 7 peluang.

Memasuki match tie-break, pertandingan semakin ketat. Namun Neel/Aldila gagal menjaga konsistensi di poin-poin akhir. Kenin/Samsonova menutup laga dengan kemenangan 10-6 dan melaju ke babak delapan besar. (Ndf/I-1)