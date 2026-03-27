Tampil Tak Terbendung, Jannik Sinner Amankan Tiket Semifinal Miami Terbuka

Jannik Sinner melaju mulus ke semifinal Miami Terbuka setelah menumbangkan Frances Tiafoe. (Miami Terbuka)

PETENIS peringkat dua dunia, Jannik Sinner, terus menunjukkan performa impresif di ajang ATP Masters 1.000 Miami Open. Sinner memastikan tempat di babak semifinal setelah meraih kemenangan dominan atas wakil tuan rumah, Frances Tiafoe, pada babak perempat final.

Petenis asal Italia ini menyapu bersih set ke-29 dan ke-30 secara berturut-turut di level ATP Masters 1.000. Catatan luar biasa ini sekaligus mempertajam rekor yang baru saja ia pecahkan awal pekan ini, melampaui rekor 24 set beruntun milik Novak Djokovic yang bertahan selama 10 tahun.

Dalam laga yang berlangsung selama 71 menit tersebut, Sinner menang telak dengan skor kembar 6-2, 6-2. Dominasi Sinner sudah terlihat sejak awal laga ketika ia langsung mematahkan servis Tiafoe di gim pembuka. Tiafoe, yang menempati peringkat 20 dunia, tampak tidak memiliki jawaban atas servis maut Sinner yang tercatat hanya kehilangan sembilan poin servis sepanjang pertandingan.

Strategi Fisik Sejak Awal

Usai pertandingan, Sinner mengungkapkan kunci kemenangannya adalah memaksa lawan bermain dengan intensitas fisik yang tinggi sejak menit pertama.

"Saya merasa melakukan servis dengan cukup baik di momen-momen penting," ujar Sinner kepada Sky Sports.

"Saya pikir dia (Tiafoe) mungkin sedikit lelah karena telah menjalani pertandingan-pertandingan sulit di sini, beberapa di antaranya laga tiga set. Jadi, saya mencoba bermain fisik sejak awal dan itu sangat membantu," lanjut pemegang empat gelar Grand Slam tersebut.

Mengejar Sejarah 'Sunshine Double'

Langkah Sinner di Miami Open kali ini bukan sekadar mengejar trofi juara. Petenis berusia 24 tahun tersebut sedang mengincar status sebagai pria pertama sejak Roger Federer pada 2017 yang mampu melengkapi 'Sunshine Double', yakni memenangkan Indian Wells dan Miami Open di tahun yang sama.

Catatan sejarah Sinner di Miami memang tergolong gemilang. Ia telah mencapai semifinal dalam empat dari lima penampilannya di turnamen ini, termasuk kesuksesannya menjadi juara pada edisi 2024.

Di babak empat besar nanti, Sinner akan berhadapan dengan pemenang antara unggulan keempat asal Jerman, Alexander Zverev, atau wakil Argentina, Francisco Cerundolo. Sementara itu, di bagan semifinal lainnya, petenis Prancis Arthur Fils dijadwalkan bertemu dengan Jiri Lehecka asal Ceko. (BBC/Z-2)