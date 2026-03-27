Tampil Dominan di Kandang, Coco Gauff Melaju Mulus ke Final Miami Terbuka

Petenis AS Coco Gauff tampil dominan mengalahkan Karolina Muchova untuk amankan tiket final Miami Terbuka pertama kalinya. (Miami Terbuka)

BINTANG tenis Amerika Serikat, Coco Gauff, tampil perkasa saat menumbangkan Karolina Muchova dalam laga dua set langsung untuk memastikan tempat di final Miami Terbuka pertamanya. Petenis berusia 22 tahun kelahiran Florida tersebut hanya kehilangan dua gim untuk mengunci kemenangan telak 6-1, 6-1 dalam waktu satu jam 30 menit.

Meski sempat kehilangan servis pada gim pertama, Gauff merespons dengan luar biasa. Ia menyapu bersih 10 gim berturut-turut untuk mengambil kendali penuh atas unggulan ke-13 tersebut. Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Gauff atas Muchova, setelah sebelumnya ia juga menyingkirkan petenis asal Ceko itu di babak keempat Australia Open tahun ini.

Keseimbangan dan Dukungan Keluarga

Walaupun skor akhir menunjukkan dominasi yang mencolok, Gauff mengaku pertandingan tersebut tetap memberikan tantangan tersendiri, terutama karena ia sudah sering menghadapi lawan yang sama.

"Ini tidak semudah yang terlihat dari papan skor," ujar Gauff kepada Sky Sports.

"Saya tidak merasa gugup, tetapi setiap kali Anda menghadapi seseorang berkali-kali, sulit untuk terus melakukan apa yang telah Anda lakukan sekaligus mengubahnya. Hari ini, saya menemukan keseimbangan yang baik," lanjutnya.

Bermain di Florida memberikan keuntungan emosional bagi juara Grand Slam dua kali ini. Gauff mengungkapkan bahwa dukungan keluarga di rumah menjadi faktor penting dalam menjaga performanya tetap stabil selama turnamen.

"Rasanya menyenangkan berada di rumah. Saya bergantian menginap di rumah orang tua dan rumah saya sendiri, tergantung seberapa larut kami selesai bertanding. Mereka tinggal sedikit lebih dekat, jadi menyenangkan memiliki dukungan keluarga tersebut."

Lonjakan Peringkat dan Menanti Lawan di Final

Kemenangan ini membawa dampak besar bagi karier Gauff. Pekan depan, ia dipastikan akan menggeser posisi mantan petenis nomor satu dunia, Iga Swiatek, dan naik ke peringkat ketiga dunia dalam daftar peringkat WTA.

Saat ini menempati peringkat empat dunia, Gauff kini menanti calon lawannya di partai puncak. Ia akan menghadapi pemenang laga antara Aryna Sabalenka dan Elena Rybakina yang berlangsung pada Jumat waktu setempat.

"Saya belum pernah menghadapi keduanya tahun ini, jadi ini akan menjadi laga yang bagus untuk melihat di mana posisi saya saat ini. Saya akan pergi ke sana dengan keyakinan bahwa saya bisa menang," tegas Gauff optimis. (BBC/Z-2)