Kejutan Miami Open: Sabalenka Melaju Mulus, Medvedev Terjungkal di Babak 32 Besar

Aryna Sabalenka tampil dominan di Miami Open, sementara Daniil Medvedev harus angkat koper setelah kalah dramatis dari Francisco Cerundolo. (Miami Terbuka)

PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, tampil perkasa untuk mengamankan tiket perempat final Miami Terbuka. Menghadapi wakil Tiongkok, Zheng Qinwen, Sabalenka hanya membutuhkan waktu 1 jam 25 menit untuk mengunci kemenangan dua set langsung, 6-3, 6-4.

Petenis berusia 27 tahun yang memegang gelar juara US Open dua tahun terakhir ini menunjukkan performa yang sangat tenang dan stabil. Di babak delapan besar, Sabalenka akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Hailey Baptiste. Baptiste melaju setelah menundukkan Jelena Ostapenko dengan skor serupa, 6-3, 6-4.

Perjuangan Coco Gauff di Rumah Sendiri

Langkah manis Sabalenka juga diikuti unggulan keempat, Coco Gauff. Meski harus melalui pertarungan sengit tiga set melawan Sorana Cirstea dari Rumania, Gauff akhirnya menang dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2.

Performa Gauff sempat diwarnai catatan kurang apik berupa enam kali double fault dan lima kali servisnya dipatahkan. Namun, petenis berusia 22 tahun itu mampu bangkit untuk mengamankan tempat di perempat final melawan pemenang laga antara Amanda Anisimova atau Belinda Bencic.

Gauff mengakui bermain di turnamen kandang memberikan motivasi ekstra, meski persiapannya terganggu cedera saraf lengan kiri yang memaksanya mundur dari Indian Wells awal bulan ini.

"Saya tidak benar-benar merasa tertekan, saya merasa lebih didukung di ajang ini," ujar Gauff. "Saya sangat ingin memenangkan turnamen ini karena ini adalah turnamen kandang saya. Namun, saya tidak memiliki persiapan yang terbaik, jadi menetapkan ekspektasi yang lebih rendah memungkinkan saya untuk bermain lebih lepas dan tidak mengharapkan terlalu banyak dari diri saya sendiri."

Kejutan Cerundolo dan Insiden Kamera

Di sektor putra, kejutan besar terjadi saat mantan petenis nomor satu dunia, Daniil Medvedev, tersingkir di babak 32 besar. Medvedev, yang baru saja mengalahkan Carlos Alcaraz di Indian Wells, harus mengakui keunggulan Francisco Cerundolo dalam laga ketat yang berakhir 6-0, 4-6, 7-5 untuk kemenangan wakil Argentina tersebut.

Pertandingan ini sempat diwarnai kejadian unik ketika kabel kamera udara (spider cam) tersangkut di kursi wasit Mohamed Lahyani. Wasit bahkan harus turun dari kursinya untuk memastikan keamanan saat para pemungut bola mencoba menahan kursi agar tidak tumbang.

Pasca-pertandingan, Cerundolo mengungkapkan kegembiraannya bisa mengalahkan Medvedev dalam pertemuan pertama mereka. "Saya tidak tahu apa yang harus diharapkan, itu adalah pertandingan yang hebat, sangat tangguh," kata Cerundolo. "Ini adalah pertandingan pertama saya melawan Daniil. Dia mungkin salah satu dari sedikit pemain di tur yang belum pernah saya hadapi." (BBC/Z-2)